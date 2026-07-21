وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، جولة تفقدية اليوم بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

ورافقهما المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الجولة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محافظة مطروح تحظى باهتمام كبير ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني والسياحي، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الأصول القائمة لضمان استدامة تقديم الخدمات، خاصة مع الزيادة الموسمية في أعداد السكان والزائرين خلال فصل الصيف.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في محطات التحلية بمحافظة مطروح لمواكبة الزيادة السكانية والنهضة العمرانية والطفرة السياحية، مشيرًا إلى أن دخول محطة الرميلة (4) الخدمة، سيرفع كفاءة منظومة خدمات مياه الشرب ويعزز استقرار الإمدادات، فى إطار التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

وحرصت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة على الاطمئنان على انتظام منظومة مياه الشرب بالمحافظة، ومتابعة موقف تشغيل محطات المياه لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والزائرين، خاصة في ظل الزيادة الموسمية في أعداد المصطافين خلال فصل الصيف. كما وجهت باستمرار المتابعة على مدار الساعة، ورفع درجات الاستعداد بجميع مواقع التشغيل، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

محطة تحلية مياه الرميلة (1–2)

واستهلت وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح جولتهما بتفقد محطة تحلية مياه الرميلة (1–2)، واستمعا إلى شرح حول مكونات المحطة، حيث أشار العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 48 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 8 وحدات تحلية، بالإضافة إلى سعة تخزينية تبلغ 20 ألف متر مكعب، بما يجعلها أحد أهم مصادر إنتاج مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح.

محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4

انتقلت وزيرة الإسكان، ومحافظ مطروح، لتفقد محطة تحلية مياه البحر الرميلة ( 4) بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميا، واستمعا إلى شرح عن مكونات المشروع والجاري استلامه، حيت يتكون من 4 وحدات بطاقة 16.5 ألف متر مكعب لكل وحدة منها، إذ يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 65 ألف متر مكعب يومياً، وتصل مع التوسعة المستقبلية إلى 130 ألف متر مكعب يومياً.

وتابعت وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح مراحل وصول مياه البحر عبر المأخذ إلى داخل المحطة، ثم مراحل التنقية والفلترة لعدد 24 فلتر رملى وعنابر طلمبات الضخ وغيرها وصولا إلى عدد 2 خزان بطاقة 10 آلاف متر مكعب لكل منها، كما تفقدا عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاثة مولدات بطاقة 2.5 ميجاوات لكل منها.

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام ببرامج التشغيل والصيانة الدورية لمحطات التحلية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يضمن توفير مياه شرب مطابقة لأعلى معايير الجودة وتحقيق استدامة الخدمة.