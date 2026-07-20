وزيرة الإسكان تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) سبل تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) برئاسة كليمنس فيدال، المدير الإقليمي للوكالة في مصر.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية في قطاع المرافق، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي أثمرت عن تنفيذ ودعم عدد من المشروعات الحيوية في قطاع المرافق، بما يعزز جهود الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الوكالة باعتبارها أحد شركاء التنمية الرئيسيين في دعم مشروعات البنية التحتية بمصر.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تشمل توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية الجديدة بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2) بمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، فضلًا عن برامج الدعم الفني المرتبطة بتطوير منظومة المعالجة وإدارة الحمأة.

كما شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، والتعاون في تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامتها، بالإضافة إلى بحث مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فيما يخص تنفيذ الوصلات المنزلية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، أعربت السيدة/ كليمنس فيدال والوفد المرافق لها عن اعتزاز الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة الممتدة مع الحكومة المصرية، مؤكدين أن مصر تمثل أحد أهم شركاء الوكالة في المنطقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان تُعد نماذج ناجحة للتعاون التنموي المشترك. كما أكد الوفد تطلع الوكالة إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، والدخول في مشروعات جديدة تدعم تطوير قطاع المرافق، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يواكب أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية.

كما أهدى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية المهندسة راندة المنشاوي كتابًا تذكاريًا بمناسبة مرور 20 عامًا على عمل الوكالة في مصر، يتضمن توثيقًا للمشروعات التي نُفذت بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، ويستعرض قصص النجاح التي حققتها هذه المشروعات وأثرها في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق مع لتحديد أولويات المشروعات المستقبلية، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية في قطاع المرافق، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية.