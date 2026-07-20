نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

كشفت التحقيقات عن تطورات مثيرة في واقعة وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي، بعدما تقرر تأجيل مراسم الدفن لحين انتهاء مصلحة الطب الشرعي من فحص الجثمان وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

تأجيل الدفن ونقل الجثمان

ونُقل جثمان الفنان من مستشفى حدائق الأهرام إلى مشرحة زينهم، تنفيذًا لقرار صادر عن جهات التحقيق، تمهيدًا لإجراء التشريح والفحوص الطبية الشرعية قبل استخراج تصريح الدفن.

وأكدت جهات التحقيق إرجاء إصدار تصريح الدفن لحين الانتهاء من أعمال الطب الشرعي وإعداد التقرير النهائي.

ماذا كشف المصدر المقرب؟

ونفى مصدر مقرب من الأسرة وجود أي أدلة مؤكدة تشير إلى وجود شبهة جنائية، موضحًا أن تغير لون جلد الراحل خلال الفحص أثار بعض التساؤلات في البداية.