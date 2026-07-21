الاتحاد الليبي يعلن التعاقد مع فوزي البنزرتي خلفًا لرولاني موكوينا

أعلن نادي الاتحاد الليبي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

وجاء رحيل موكوينا عن الاتحاد الليبي بعد استقالته من منصبه، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز، وصيف الدوري المصري.

ترحيب رسمي من الاتحاد الليبي

ورحب النادي الليبي بمدربه الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "بخبرة لا مثيل لها على المستويين العربي والقاري، وبمسيرة ذهبية مكللة بالأمجاد، عميد المدربين وصائد الألقاب يحل قائدًا للمرحلة القادمة مع عميد البلاد وزعيمها.. فوزي البنزرتي.. مرحبًا بك في قلعة الأمجاد".

البنزرتي يعود إلى ليبيا

ويعود فوزي البنزرتي إلى الملاعب الليبية من جديد، بعدما سبق له قيادة المنتخب الليبي في مناسبتين، كما تولى تدريب نادي الأهلي بنغازي، ليبدأ تجربة جديدة مع نادي الاتحاد.

وكان المدرب التونسي قد أنهى مؤخرًا مشواره مع النادي الأفريقي، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري التونسي، لينهي انتظار الفريق للبطولة منذ موسم 2014-2015.

مسيرة حافلة بالألقاب

ويعد البنزرتي، البالغ من العمر 75 عامًا، أحد أكثر المدربين تتويجًا وخبرة في الكرة العربية والأفريقية، حيث سبق له تدريب عدد كبير من الأندية، أبرزها الترجي، والصفاقسي، والنجم الساحلي، والأفريقي، والاتحاد المنستيري في تونس.

كما خاض تجارب خارجية مع الرجاء والوداد في المغرب، والشارقة الإماراتي، إضافة إلى قيادته منتخب تونس.

الأفريقي يبحث عن البديل

في المقابل، بدأت إدارة النادي الأفريقي التحرك للتعاقد مع مدرب جديد، حيث دخلت في مفاوضات مبدئية مع المدرب التونسي محمد الكوكي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.