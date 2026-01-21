أول أهدافه مع الصفاقسي.. علي معلول يعود للتسجيل بعد 761 يومًا

عاد النجم التونسي علي معلول لكتابة فصل جديد من التألق، بعدما هز شباك البنزرتي مسجلًا الهدف الثاني لفريقه الصفاقسي، في لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التونسي، ليضع بصمته التهديفية الأولى منذ عودته إلى صفوف ناديه الأم هذا الموسم.

وجاء هدف معلول بعد غياب طويل عن التسجيل دام 761 يومًا، إذ يعود آخر أهدافه إلى مواجهته أمام أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في 22 ديسمبر 2023، ليُنهي بذلك فترة طويلة دون زيارة الشباك.

وشهدت المباراة أيضًا إنجازًا خاصًا لمعلول، حيث خاض اللقاء رقم 200 له بقميص النادي الصفاقسي، في محطة تؤكد ارتباطه التاريخي بالنادي ومسيرته الحافلة معه.

ويواصل الظهير الأيسر البالغ من العمر 36 عامًا تقديم مستويات قوية، إذ ساهم هذا الموسم بهدف واحد و4 تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة خاضها مع الفريق، ليبرهن على قدرته على العطاء رغم تقدمه في العمر.

وكان علي معلول قد عاد إلى الصفاقسي عقب رحلة ناجحة امتدت 9 سنوات مع النادي الأهلي، أصبح خلالها أحد أبرز الأظهرة اليسرى في تاريخ القلعة الحمراء، قبل أن يقرر الأهلي عدم تجديد عقده وتوجيه الشكر له رسميًا، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة مع فريقه السابق.