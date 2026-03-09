مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

في ظل التصعيد العسكري الخطير الراهن في المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده واستهداف المرافق والمنشآت المدنية والنفطية بما ينبيء بانزلاق المنطقة الي حالة من الفوضي الشاملة، تؤكد جمهورية مصر العربية أهمية الالتزام والاحترام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الامم المتحدة والذي ينص علي عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية.

وتدين مصر فى هذا السياق استهداف ايران للمجمع السكنى فى مدينة الخرج بالسعودية، وتكرر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة ووقوفها الي جانبهم، كما ترفض بشكل كامل اي اعتداءات إيرانية عليها.

كما تجدد مصر ادانتها الكاملة للاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة فى ظل التصعيد العسكرى الراهن بالمنطقة، بما فى ذلك بلبنان الشقيق والتى أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية عن نزوح اكثر من ٦٠٠ الف مواطن لبنانى. وتؤكد مصر مجددا وقوفها بشكل كامل مع لبنان الشقيق ورفضها للانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية. كما تدين مصر الممارسات الاسرائيلية المتكررة فى الضفة الغربية من مصادرة الاراضى والتوسع الاستيطاني، فى انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

وتجدد مصر التأكيد علي أهمية الاحتكام للعقل والحكمة وتلافي الحلول العسكرية للازمات، وضرورة العمل علي خفض التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وضبط النفس حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.