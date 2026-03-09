قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

مصر - علم
مصر - علم
فرناس حفظي

في ظل التصعيد العسكري الخطير الراهن في المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده واستهداف المرافق والمنشآت المدنية والنفطية بما ينبيء بانزلاق المنطقة الي حالة من الفوضي الشاملة، تؤكد جمهورية مصر العربية أهمية الالتزام والاحترام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الامم المتحدة والذي ينص علي عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية.

وتدين مصر فى هذا السياق استهداف ايران للمجمع السكنى فى مدينة الخرج بالسعودية، وتكرر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة ووقوفها الي جانبهم، كما ترفض بشكل كامل اي اعتداءات إيرانية عليها.

كما تجدد مصر ادانتها الكاملة للاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة فى ظل التصعيد العسكرى الراهن بالمنطقة، بما فى ذلك بلبنان الشقيق والتى أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية عن نزوح اكثر من ٦٠٠ الف مواطن لبنانى. وتؤكد مصر مجددا وقوفها بشكل كامل مع لبنان الشقيق ورفضها للانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية. كما تدين مصر الممارسات الاسرائيلية المتكررة فى الضفة الغربية من مصادرة  الاراضى والتوسع الاستيطاني، فى انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

وتجدد مصر التأكيد علي أهمية الاحتكام للعقل والحكمة وتلافي الحلول العسكرية للازمات، وضرورة العمل علي خفض التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وضبط النفس حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

التصعيد العسكري الفوضي الشاملة جمهورية مصر العربية القانون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

إسلام عزام

تكليف الدكتور إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

وقد وزارة البترول

مستثمرين وشركات.. وفد البترول يشارك في مؤتمر PDAC بتورونتو ويبحث فرص التعاون

وفد وزارة البترول خلال جلسة ترويجية بمؤتمر PDAC بكندا

وفد وزارة البترول يستعرض فرص الاستثمار في التعدين المصري خلال جلسة ترويجية بكندا

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد