سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر
د. عصام محمد عبد القادر

نتفق على أن الصمت يمنحنا مساحة من التفكر والتدبر، ويعطينا فرصة سانحة لصفاء الذهن، والتخلص من آثار الضجيج، ومحاولة لتوقف الرسائل المنهكة للوجدان بكل أنواعها، ومن ثَمَّ يتحقّق التوازن، ويصل الإنسان لمرحلة الاستجمام، وإفراغ ما لديه من طاقة سلبية، بل، يغدو الفرد في سكينة وهدوء؛ لكن هناك من يرى أن الصمت إذا زاد عند الحد المسموح به؛ فإنه يؤدي إلى الانطواء، ويتسبب في إحداث حالة من الصراع الداخلي، الذي يترك آثارًا مؤلمة وموجعة؛ لذا تبدو النفوس في حالة من التكدير وضعف الاستقرار.
عندما يأخذ الصوت قراره بالسكوت لفترات طويلة، وحينما يشرد الذهن في غيابات لا ندرك عمقها؛ فإن توقعات سيناريوهات المستقبل غير مرضية؛ إذ تفتح أبواب سوء الظن؛ ومن ثم تصبح تفسيرات الأفعال المرئية من قبل الآخرين في صَوبِ السلبية؛ فلا مجال لليقين، ولا أمل في محاولة القراءة الناقدة القائمة على الشاهد والدليل، وبناءً على ذلك نتوقع اللغة الحاملة للاستهجان، وتبني طريقة التعسف نتيجة لخبرات مريرة سابقة، وامتلاك أفكار غير ناضجة، أو ما نسميها بالمشوهة؛ لتصبح جميع الأحكام غير عادلة، وصورة الميول في اتجاهها السلبي، وعلى أثر ذلك تزداد المسافات مع المحيطين دون استثناء لأحد.
إذا ما لاحظنا ضعفًا أو انقطاعًا في طرائق التواصل الكلي، ورصدنا بالعين المجردة تغيرًا في السلوك أو في ملامح الانفعال؛ فإنها تغدو مؤشرات تحذرنا من شيء خفي؛ ومن ثم يجب أن نبحث سريعًا عن الأسباب المؤدية لهذا الصمت المريب أو المخيف؛ فمن المحتمل أن يكون الفرد يعاني من صراع داخلي، وتوتر وجداني، يحاول ستره بلغة الجسد؛ نتيجة لحيرةٍ تنتابه، أو لشعور بخطأ فادح ارتكبه، أو تعرض لظلم قاس، أو تردد لإخراج ما يجول في خلده، أو خشية من تبعات ما يتفوه به من حديث ويلفظه من كلمات؛ ومن ثم لا يتقبل الخسارة، أو النقد، أو التعرض لعقاب، أو الوصول مع الآخر لمراحل من الخلاف المزمن.
أعتقد أن الصمت الناتج عن احتقان عاطفي، يجب أن نخشى عواقبه؛ فهناك من يعاني حالة من الحزن، أو الخيبة، أو الغضب، ويصبح غير قادر على التعبير عنه؛ فإن البديل الوحيد لديه يكمن في منهجية الكبت المرتبطة قطعًا بالمشاعر، وهنا لا نجد منه إلا تكرار الرفض والاختفاء وراء أسباب غير منطقية، بل، أحيانًا لا يبدي أي مبررات، وقد يصل به الأمر لتجنب المواجهة، وما نتوقعه دون مواربة أن يقع الإنسان في دائرة الاكتئاب، جراء ما يضمره العقل، ويتجنب أن يعبر عنه اللسان.
أتصور في لحظة ما أن يتحول الصمت المريب إلى عاصفة تضير بالآخرين؛ إذ تتسع الفجوة، ويصبح التباعد في تزايد مستمر، وهنا نتوقع أن تفتر العلاقة المرتبطة بالصداقات، وتتوتر الوشائج بين زملاء العمل، وتتصدع الروابط الأسرية، وتتهشم الألفة والمودة بين الزوجين؛ إنها حالة مخيفة، تؤكد ضعف الثقة وتشير إلى انفجار قد يحدث في وقت ما، أو صورةُ انسحابٍ ناتجةٌ عن قرارٍ غيرِ مدروس؛ ومن ثم لا نستطيع أن نحدد ملامح المسار المرتقب للصامت، وفيما يفكر وينوي.
نود أن نتخلص من الصمت المريب عبر بوابة العناية العاطفية؛ حيث نزيل حالة الاحتقان، ونبدد القلق، ونعزز الثقة، ونقوي سياج المشاعر الإيجابية، ونعمل على تنمية التفكير المنتج، ونستثمر الطاقات، ونحد من مسببات الاضطراب، المؤدية للإحباط أو الاكتئاب، ولا نتجاهل مطالب البدن؛ كي تعمل الأجهزة الداخلية بكفاءة؛ فلا نُصاب بوعكاتٍ صحيّة، تزيد توترنا، وخوفنا، وقلقنا، ونجاهد من أجل أن ننال قسْطٌ من المتعة المستحقّة، التي تجعل الروح مفعمة بالتفاؤل، ومزودة بوقود الأمل، والطموح، والتطلع.
تعالوا بنا نتخلص من الجدران القاسية، المُعيقة لأطر التواصل، مع ترك مساحة من الحرية، والخصوصية الوجوبية، المانحة للثقة في النفس، والمريحة للمكون الوجداني، ودعوتنا هنا أضحت جلية؛ فلا بد من أن نكشف لذواتنا عن الأسباب، ونفتح بوابة التنفيس لمشاعرنا، وننمي مهارات التواصل الجالبة للصحة العاطفية والعقلية، والصحية، والمجتمعية.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

الصمت التدبر صفاء الذهن التوازن

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

