مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث استطاع قوات الأمن القبض على عدد من عناصر الإخوان الإرهابية ومن أجل الوصول الى بعض القيادات خاصة بعد قتل الإرهابي محمد كمال.

وتسبب القبض على بعض عناصر الجماعة الإرهابية؛ في غضب وتوتر داخل الجماعة وقياداتهم، خاصة الإرهابي محمود عزت “شريف منير”، والذي أكد أن معنى القبض على عدد كبير من عناصر الجماعة؛ هو أن ما تم تدريبهم عليه ليس على المستوى المطلوب، فضلا عن أن قوات الأمن مُخترقة للجماعة.

بينما وجه محمود عزت، رسالة إلى يحيى موسى “عمرو رمزي”، بضرورة الانصياع لقواعد الجماعة، وعدم التصرف في أي عملية دون علمه، وهو ما انصاع له يحيى موسى، خاصة بعد القبض على عدد كبير من عناصر الجماعة الذين كانوا تحت قيادته.

وأكد محمود عزت، ضرورة مخاطبة العالم من خلال اللجان الإعلامية التابعة للجماعة؛ من أجل كسب التعاطف الدولي للجماعة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.