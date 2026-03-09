جيتكس إفريقيا المغرب .. تحتضن قمة "الجاهزية الاستراتيجية للدفاع الرقمي بالذكاء الاصطناعي"

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
أخبار العالم

تحتضن مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 7 الى 9 أبريل القادم فعاليات الدورة الجديدة من معرض جيتكس إفريقيا المغرب، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وافاد بيان صحفي بان هذه المناسبة التكنولوجية، تاتي في سياق دولي وإقليمي يتسم بتزايد التهديدات الرقمية وتعقيدها، وهو ما يدفع إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الأمن السيبراني.

وستحتضن التظاهرة قمة STAR للأمن السيبراني، التي ستجمع مسؤولين وخبراء من مختلف دول القارة الإفريقية لإطلاق حوار استراتيجي حول قضايا الدفاع الرقمي.

واضاف البيان بان القمة تهدف ، إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من تطوير قدراتها على حماية البنيات التحتية الحيوية، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز صمود الأنظمة الرقمية في مواجهة المخاطر المتزايدة التي تطال الاقتصادات والمؤسسات.

وأكد المدير العام للمديرية العامة المغربية لأمن نظم المعلومات ، اللواءعبد الله بوطريك، أن التحول الرقمي المتسارع عالميا جعل الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول، مشددا على ضرورة أن تظل الحكومات في طليعة الاستعدادات لحماية اقتصاداتها ومؤسساتها ومواطنيها.

وأشاربوطريك إلى أن إفريقيا تشهد تصاعدا ملحوظا في حجم ونطاق التهديدات الرقمية، مع انتشار هجمات سيبرانية واسعة النطاق وتزايد الخسائر المالية المرتبطة بها، إلى جانب بروز أنماط جديدة من الاحتيال المنظم المدعوم بالتقنيات الرقمية.

وأضاف أن تعاون المديرية العامة المغربية لأمن نظم المعلومات مع جيتكس إفريقيا المغرب لتنظيم قمة STAR يمثل خطوة عملية لتعزيز الجاهزية لمواجهة مرحلة جديدة من التهديدات السيبرانية، مبرزا أن تحقيق الصمود السيبراني لم يعد مجرد هدف تقني بل ضرورة استراتيجية ترتبط بأمن الدول واستقرارها.

ومن المنتظر أن تنعقد القمة يوم 8 أبريل على المنصة الرئيسية لفعاليات المعرض، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين في مجال الأمن السيبراني، من بينهم رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الكويتي، وديفاين سيلاسي أغبيتي المدير العام لهيئة الأمن السيبراني في غانا، وديفيد كاناموغيري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في رواندا وتيغيست حميد محمد، المديرة العامة لإدارة أمن الشبكات المعلوماتية في إثيوبيا، وجاستن ويليامز، رئيس أمن المعلومات للمجموعة في شركة MTN بجنوب إفريقيا، وأميت غوديكار، رئيس أمن المعلومات العالمي في شركة Aramex بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيناقش المشاركون في القمة عددا من القضايا الاستراتيجية، من بينها حكامة الأمن الرقمي، والاستثمارات في مجال الحماية السيبرانية، وسد الفجوات المرتبطة بالمهارات والكفاءات المتخصصة، وأمن البيانات، إضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في الهجمات والدفاعات السيبرانية، وتداعيات الحوسبة الكمية، فضلا عن عرض حالات واقعية لجرائم إلكترونية شهدتها عدة دول.

كما ستشهد دورة العام الجارى من جيتكس إفريقيا المغرب توسيع مساحة العرض المخصص لقطاع الأمن السيبراني، بمشاركة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير حلول حماية البنيات التحتية الرقمية.ا.ش.ا

