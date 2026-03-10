سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة ام جى 5 ‏موديل 2020‏‏‏‏‏.‏

وتعتمد السيارة ام جى 5 ‏موديل 2020‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 120 حصان وعزم دوران قدره 150 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتتميز باستهلاك موفر للوقود يبلغ حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 45 لتر.

تأتي السيارة ام جى 5 ‏موديل 2020‏، بطول 4601 مم وعرض 1818 مم، مع قاعدة عجلات توفر مساحة داخلية مريحة. وتعتبر من الأفضل في فئتها من حيث التخزين، حيث تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 512 لتر، مما يجعلها عملية للاستخدام العائلي والسفر.

وتشتمل السيارة ام جى 5 ‏موديل 2020‏ على أنظمة أمان أساسية مثل ABS وEBD ونظام الثبات الإلكتروني ESP، مع وسائد هوائية تصل إلى 6 وسائد في الفئة الأعلى. كما تضم كماليات متطورة مثل شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، كاميرا 360 درجة، فتحة سقف، ومثبت سرعة.

وعن سعر السيارة ام جى 5 ‏موديل 2020‏‏‏، فيأتي بمتوسط 560 ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎