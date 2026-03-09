آبل تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها

كشفت شبكة CBS News في تقرير مصور ضمن برنامجها «Sunday Morning» أن آبل تحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على تأسيسها في 1 أبريل 1976، بعدما بدأت القصة قبل ذلك بخمس سنوات من خلال صداقة المهندس ستيف وزنياك وعاشق الحواسيب الشاب ستيف جوبز.

أوضحت الشبكة أن الكمبيوتر الذي طوّراه وباعاه عام 1976 كان الشرارة الأولى لما أصبح لاحقًا أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، قبل أن تتجاوز لاحقًا حاجز التريليونات المتعددة وتتحول إلى واحدة من أكثر العلامات تأثيرًا في التقنية والثقافة.

دور ستيف جوبز و«Think Different»

أشار المراسل ديفيد بوج، مؤلف كتاب «Apple: The First 50 Years»، إلى أن عودة ستيف جوبز إلى آبل في 1997 مثّلت نقطة تحول حاسمة، إذ أعاد ترتيب أولويات الشركة، وقلّص عدد المنتجات، وأطلق حملة «Think Different» التي ركزت على الإبداع والمبدعين بدل مواصفات الأجهزة وحدها.

أكد التقرير أن هذه المرحلة شهدت ولادة منتجات غيّرت مسار الشركة، مثل iMac الملوّن في أواخر التسعينيات، ثم iPod الذي أعاد تشكيل سوق الموسيقى الرقمية، وصولًا إلى iPhone في 2007 الذي ساهم في إعادة تعريف الهواتف الذكية وأساليب استخدام الإنترنت والتطبيقات.

تيم كوك .. تأثير آبل هو ما فعله الناس بمنتجاتها

أوضحت CBS أن بوغ وجّه إلى الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك سؤالًا عن تأثير الشركة على العالم خلال نصف القرن الأول، ليرد كوك بأن تأثير آبل الحقيقي هو «حصيلة ما فعله الجميع بمنتجاتنا»، مؤكدًا أن الفضل يعود للفنانين والموسيقيين والمستخدمين العاديين الذين «أنجزوا أشياء مدهشة غيّرت العالم» باستخدام هذه الأدوات.

أشارت الشبكة إلى أن كوك اعتبر هذا الدور الجماعي سببًا للنظر بتفاؤل إلى «الخمسين سنة المقبلة، والمئة سنة المقبلة»، في إشارة إلى أن الشركة ترى نفسها في بداية مسار طويل، وليست فقط في لحظة احتفال بتاريخ مضى.

من كراج في لوس ألتوس إلى لاعب رئيسي

أكدت التقارير المرافقة للتغطية أن آبل بدأت كشركة صغيرة في كراج بمدينة لوس ألتوس بولاية كاليفورنيا، قبل أن تصبح واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في شكل الحواسيب والهواتف والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات الرقمية التي يعتمد عليها مئات الملايين يوميًا.

أوضحت CBS أن منتجات آبل وخدماتها – من macOS وiOS إلى App Store و Apple Music وApple Pay – لعبت دورًا مباشرًا في تشكيل طريقة عمل الناس وتواصلهم واستهلاكهم للمحتوى في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يناقشه بوغ بالتفصيل في كتابه الجديد عبر مقابلات مع أكثر من 150 شخصية من داخل الشركة وخارجها.

استعدادات لذكرى الخمسين وخطط لم تُعلن بعد

أشارت تغطيات مرتبطة بالتقرير إلى أن تيم كوك أبلغ الموظفين في اجتماع داخلي بضرورة «ترقب» ما ستفعله الشركة للاحتفال بذكرى الخمسين، واصفًا المناسبة بأنها «إنجاز استثنائي» يشجع على التأمل في الماضي والتفكير في «الخطوة التالية».

أكدت هذه التقارير أن آبل لم تكشف بعد عن تفاصيل رسمية لفعاليات أو منتجات خاصة بهذه المناسبة، لكن التوقعات تشير إلى أن الشركة قد تستغل عام 2026 لإبراز صورتها كشركة تجمع بين إرث الابتكار في الحواسيب والهواتف، والتوسع الحالي في مجالات مثل المعالجات المخصّصة والذكاء الاصطناعي والواقع المختلط.