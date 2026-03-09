مفتي الجمهورية: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته

تقدم الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- للمرأة المصرية والعربية ونساء العالم بخالص التقدير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معبرًا عن عميق الاعتزاز بكل ما تُقدِّمه المرأة لوطنها وأمتها وللإنسانية جمعاء من عطاء وإبداع.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أن الإسلام قد أكرم المرأة قبل أن يعرف العالم معنى الكرامة لها بأربعة عشر قرنًا، فجعلها شريكة كاملة في التكليف والثواب، وأوجب احترامها وصيانتها وحفظ حقوقها، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، وكما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «النساء شقائق الرجال».

وأوضح مفتي الجمهورية، أن سيرة نساء المسلمات الأوائل تبقى شاهدة خالدة على ما أنجزته المرأة المسلمة في أصعب الظروف وأعظم المواقف؛ فأمُّ المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول الناس التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآزرته بكل ما تملك، وكانت له السند والمعين في أصعب لحظات الدعوة، وكذلك غيرها من الصحابيات والتابعيات والعالمات عبر التاريخ الإسلامي، كنَّ قدوة لكل امرأة مسلمة اليوم تدرس وتعمل وتربي وتبني وتدعو.

وخاطب المفتي، المرأة في يومها قائلا: أيتها المرأة، أنتِ عماد المجتمع وسرّ نهضته، فاحتفلي بهذا اليوم وأنتِ تعلمين أنكِ تمثلين أسمى معاني التكريم الإلهي والإنساني، واستمري في مسيرتكِ الشريفة محافظة على دينكِ وأخلاقكِ وقيمكِ.