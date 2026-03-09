مع تعوّد الأطفال على الصيام خلال شهر رمضان، تحرص كثير من الأمهات على اختيار الأطعمة المناسبة في وجبة السحور حتى يتمكن الطفل من الصيام دون الشعور بالإجهاد أو الجوع الشديد خلال النهار.

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الطعام الصحيح في السحور يلعب دورًا مهمًا في منح الطفل الطاقة والتركيز طوال ساعات الصيام.

طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

ومن بين الأطعمة التي ينصح بها الأطباء للأطفال في السحور البيض، لأنه من الأغذية الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للنشاط والحيوية.

لماذا ينصح بالبيض في سحور الأطفال؟

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

وقال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها للأطفال في السحور، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما أن البروتين يتم هضمه ببطء مقارنة ببعض الأطعمة الأخرى، وهو ما يمنح الطفل طاقة تدوم لساعات أطول خلال الصيام.

كما يحتوي البيض على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د وفيتامين ب12 والحديد، وهي عناصر مهمة لنمو الطفل وصحة جهازه العصبي.

فوائد البيض لصحة الطفل

بيض

لا تقتصر فوائد البيض على تقليل الشعور بالجوع فقط، بل يساعد أيضًا على دعم صحة الدماغ وتحسين التركيز، وهو أمر مهم للأطفال خاصة إذا كانوا يدرسون أو يحتاجون إلى نشاط ذهني خلال اليوم.

كما يحتوي البيض على مادة الكولين، وهي مادة غذائية مهمة تلعب دورًا في دعم صحة الدماغ والذاكرة لدى الأطفال.

إضافة إلى ذلك، يساهم البيض في تقوية العضلات لأنه مصدر غني بالبروتينات التي تساعد في بناء الجسم.

أفضل طريقة لتقديم البيض في السحور

يمكن تقديم البيض للأطفال في وجبة السحور بأكثر من طريقة بسيطة ومحببة. من أفضل الطرق تقديم البيض المسلوق لأنه خفيف على المعدة وسهل الهضم. كما يمكن تقديمه مع قطعة من الخبز البلدي أو الخبز الأسمر للحصول على وجبة متوازنة.

كما يمكن إعداد عجة البيض مع الخضروات مثل الطماطم أو الفلفل أو البصل، وهي طريقة تضيف قيمة غذائية أكبر للوجبة.

أطعمة أخرى مفيدة في سحور الطفل

إلى جانب البيض، ينصح خبراء التغذية بإضافة بعض الأطعمة الأخرى إلى وجبة السحور حتى يحصل الطفل على غذاء متوازن. من أهم هذه الأطعمة الزبادي، لأنه يساعد على ترطيب الجسم ويقلل الشعور بالعطش خلال الصيام.

كما يمكن تقديم الفواكه مثل الموز أو التفاح، لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والألياف التي تساعد على الهضم وتمنح الطفل طاقة طبيعية.

كذلك ينصح بإضافة الخضروات مثل الخيار والخس، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وتساعد على تقليل العطش.

نصائح مهمة لسحور الأطفال في رمضان

ينصح الأطباء بعدم إجبار الأطفال على الصيام لفترات طويلة إذا كانوا صغارًا في السن، ويفضل تعويدهم على الصيام تدريجيًا حسب قدرتهم الصحية. كما يجب الحرص على أن تكون وجبة السحور متوازنة وتحتوي على البروتين والكربوهيدرات الصحية والخضروات.

ومن المهم أيضًا تشجيع الطفل على شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، لأن قلة السوائل قد تسبب له التعب أو الصداع خلال النهار.