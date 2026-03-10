مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري

تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، عن خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعرض الأهلي لخسارة مؤلمة في اللقاء المؤجل الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ليفقد الفريق 3 نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وأكد أحمد حسن، أن فوز طلائع الجيش يعد إنجازًا كبيرًا؛ في ظل الإمكانيات المتاحة للفريق، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الأهلي في المباراة لا يعكس قيمة القميص الأحمر.

وأوضح أن الفريق بدا متأثرًا خلال اللقاء، حيث ظهر اللاعبون بحالة من الخوف داخل الملعب، وهو ما لا يتناسب مع فريق يسعى للعودة في النتيجة أو المنافسة بقوة على البطولة.

وأضاف أن تغيير الجهاز الفني وطريقة اللعب يجعلان المدرب يتحمل جزءًا من مسؤولية الخسارة، إلا أن المشكلة الأكبر من وجهة نظره تتمثل في غياب الروح داخل الفريق، مؤكدًا أنه لم يلاحظ خلال المباراة أي محاولات من اللاعبين لتحفيز بعضهم البعض، حيث بدا كل لاعب وكأنه منفصل عن زملائه داخل الملعب.

وأشار إلى أن طلائع الجيش أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول بسبب غياب اللمسة الأخيرة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن من أبرز سلبيات الأهلي هذا الموسم كثرة الأهداف التي تستقبلها شباكه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أداء الأهلي اتسم بالعشوائية، وغياب الأسلوب الواضح في بناء الهجمات أو صناعة الفرص، موضحًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق لا يعكس أداء فريق ينافس على لقب الدوري.

واعتبر أن غضب الجماهير أمر طبيعي؛ في ظل تراجع الأداء وغياب الروح القتالية.