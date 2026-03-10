قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: استهدفنا مصنعا عسكريا غرب مدينة صفد بهجوم صاروخي
فرصة لربات البيوت.. لماذا انخفضت أسعار الثوم بالأسواق لـ7 جنيهات؟
الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم.. صور
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
رياضة

مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري

أحمد حسن
أحمد حسن
حمزة شعيب

تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، عن خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعرض الأهلي لخسارة مؤلمة في اللقاء المؤجل الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ليفقد الفريق 3 نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وأكد أحمد حسن، أن فوز طلائع الجيش يعد إنجازًا كبيرًا؛ في ظل الإمكانيات المتاحة للفريق، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الأهلي في المباراة لا يعكس قيمة القميص الأحمر.

وأوضح أن الفريق بدا متأثرًا خلال اللقاء، حيث ظهر اللاعبون بحالة من الخوف داخل الملعب، وهو ما لا يتناسب مع فريق يسعى للعودة في النتيجة أو المنافسة بقوة على البطولة.

وأضاف أن تغيير الجهاز الفني وطريقة اللعب يجعلان المدرب يتحمل جزءًا من مسؤولية الخسارة، إلا أن المشكلة الأكبر من وجهة نظره تتمثل في غياب الروح داخل الفريق، مؤكدًا أنه لم يلاحظ خلال المباراة أي محاولات من اللاعبين لتحفيز بعضهم البعض، حيث بدا كل لاعب وكأنه منفصل عن زملائه داخل الملعب.

وأشار إلى أن طلائع الجيش أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول بسبب غياب اللمسة الأخيرة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن من أبرز سلبيات الأهلي هذا الموسم كثرة الأهداف التي تستقبلها شباكه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أداء الأهلي اتسم بالعشوائية، وغياب الأسلوب الواضح في بناء الهجمات أو صناعة الفرص، موضحًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق لا يعكس أداء فريق ينافس على لقب الدوري.

واعتبر أن غضب الجماهير أمر طبيعي؛ في ظل تراجع الأداء وغياب الروح القتالية.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري

