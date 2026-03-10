تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

تحدث الفنان أحمد العوضي عن المواصفات الشكلية والشخصية الذى يتمناها فى شريكة حياته المستقبلية والصفات الغير محبذة له.

وقال العوضي فى تصريحات إعلامية: “أنا بحب البنت اللى دمها خفيف وتكون ذكية وتكون حلوة عينيها تكون حلوة وقورتها تبقى صغيرة وميكنش صوتها عالي ولا عنيدة”.

وأضاف العوضي: “انا مش بحب اكون منحنح بزيادة ورومانسي لكن احب البنت الرومانسية”.

مسلسل «علي كلاي»

ويشارك العوضي فى ماراثون رمضان الحالي بمسلسل “على كلاي” والذى تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مليء بالصراعات والتشويق، حيث تتشابك العلاقات بين الشخصيات وتتصاعد الأزمات مع مرور الأحداث.

أبطال مسلسل على كلاي

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.