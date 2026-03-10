الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية

قال الحرس الثوري إن الجيش الإيراني بقيادة المرشد مجتبى خامنئي هو من يقرر متى تنتهي الحرب، وعلى الرئيس الأمريكي ترامب ان يعلم أن زمن العجرفة والشعارات الرنانة قد ولى، حسب تعبيره.

وتابع في بيان: "ساحة الحرب ستجعلكم برفقة الكيان الصهيوني تندمون على قراراتكم الغبية".

و من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.

وأضاف ترامب في خطاب متلفز: "لن نتوقف إلى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو، لولا ضرباتنا في إيران لكانوا امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين".



وتابع: "البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر".

ووصف ترامب اسم "عملية الغضب الملحمي بالاسم الرائع.



وأكد ترامب قائلا: "قضينا على مسيرات إيران وقدراتها الصاروخية وبحريتهم".



وختم : "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل ولكننا لم نحقق انتصارات كافية".