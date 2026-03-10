أجواء باردة وشبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما تميل الأجواء للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس يوم الثلاثاء

وأوضحت الهيئة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 21 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح وعلى فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة أيضًا إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة