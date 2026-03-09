مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم ربع نقل ودراجه بخارية بالمنيا الجديدة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 آخرين بإصابات بسيطة في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل وقع بمدينة المنيا الجديدة ، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بمدينة المنيا الجديدة ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص كان يستقل دراجة بخارية أثناء وقوع الحادث كما أسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة ولم تستدعي حالتهم نقلهم إلى المستشفى، بينما تم نقل اثنين فقط للمستشفى لتلقي العلاج

تم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق