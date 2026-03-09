تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

أعلنت علامة Smart في مصر، عن طرح السيارة الكهربائية الجديدة كلياSmart #5 لأول مرة في السوق المحلي، لتكون أكبر طرازات العلامة وأكثرها تطورا حتى الآن، وتتوفر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن السيارات الكهربائية الفاخرة.

تعتمد الفئتان الأولى والثانية من السيارة الكهربائية ‏Smart #5‎‏ ‏، على منظومة دفع خلفي بقوة 363 حصانا وعزم دوران يبلغ 373 نيوتن متر، ما يسمح بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 6.5 ثانية، أما الفئة الأعلى أداءً Smart #5 BRABUS فتأتي بنظام دفع كلي يولد قوة إجمالية تصل إلى 646 حصانا مع عزم دوران يبلغ 710 نيوتن متر، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 3.8 ثانية.

وتاتي السيارة الكهربائية ‏Smart #5‎‏، ببطاريات بسعة تتراوح بين 94 و100 كيلوواط-ساعة، ما يوفر مدى قيادة يتراوح بين 440 و590 كيلومترا في الشحنة الواحدة، وهو ما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,705 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,920 مم، ويتراوح ارتفاعها بين 1,705 و1,830 مم حسب الفئة، مع قاعدة عجلات بطول 2,900 مم تمنحها مساحة داخلية رحبة وثبات جيد على الطريق.

وعلى صعيد السلامة، حصلت السيارة الكهربائية ‏Smart #5‎‏، على تقييم خمس نجوم في اختبارات الأمان الخاصة ببرنامج Euro NCAP، محققة واحدة من أعلى النتائج بين سيارات الـSUV الكبيرة خلال عام 2025، كما تعتمد على هيكل مصنوع بنسبة 82% من مواد عالية الصلابة من الفولاذ والألومنيوم لتوفير حماية أكبر للركاب.

وتضم السيارة الكهربائية ‏Smart #5‎‏، سبع وسائد هوائية، مع نقاط تثبيت لمقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، إضافة إلى مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق تشمل نظام الفرملة التلقائية للطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة انتباه السائق، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة توفر رؤية شاملة حول السيارة.

وتبدأ أسعار السيارة الكهربائية ‏Smart #5‎‏، من 2,099,000 جنيه للفئة الأولى، بينما تطرح الفئة الثانية ‏بسعر 2,449,000 جنيه، في حين تصل الفئة الأعلى تجهيزا BRABUS‏ ‏إلى 2,649,000 ‏جنيه.