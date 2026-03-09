قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

الحد الأدنى للمعاشات
الحد الأدنى للمعاشات
عبد العزيز جمال

شهد مجلس النواب تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، بعدما تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمشروع قانون يستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة.

ويأتي هذا المقترح في إطار محاولات دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين يعتمد ملايين منهم على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

المرتبات والمعاشات

مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات

أكد النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا يجب على الدولة الوفاء به.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية بحيث لا يحصل أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقترح.

آلية زيادة المعاشات تلقائيًا

يتضمن مشروع القانون آلية تشريعية جديدة تهدف إلى ضمان زيادة المعاشات بشكل تلقائي في المستقبل.

وبحسب المقترح، فإنه في حال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بنفس القيمة تلقائيًا، بما يضمن مواكبة المعاشات للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى مقدم المشروع أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات

تمويل زيادة المعاشات

ينص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات.

كما يقترح المشروع الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، إلى جانب أي موارد أخرى قد يقرها القانون لضمان استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي لمنظومة التأمينات.

وأكد النائب أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، لكن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب خطوة أكبر لضمان مستوى معيشة مناسب لأصحاب المعاشات.

أهداف المشروع ودعم العدالة الاجتماعية

أوضح النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر  التي تعتمد على المعاش كمصدر أساسي للدخل.

وقال: "من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم."

مرتبات-معاشات-زياده الحد الادني للاجور

أبرز مواد مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون عددًا من المواد التي تنظم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، ومن أبرزها:

المادة الأولى:
يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مساوياً للحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة الثانية:
يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلاً كحد أدنى للأجور.

المادة الثالثة:
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المحدد.

المادة الرابعة:
في حال زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلاً يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بنفس القيمة.

المادة الخامسة:
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات.

المادة السادسة:
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات لضمان سرعة تنفيذ القانون.

المادة السابعة:
لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى للمعاشات على حق أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الدورية أو الزيادات المستقبلية.

المادة الثامنة:
يتم تمويل الزيادة من خلال:

مساهمة الخزانة العامة للدولة.

عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

أي موارد أخرى يقرها القانون.

المادة التاسعة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة العاشرة:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لنشره.

رفع الحد الأدنى للمعاشات رفع الحد الأدنى للمعاشات مشروع قانون مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اردوغان

أردوغان يحذّر إيران من “خطوات استفزازية” بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق تركيا

الصواريخ الباليستية الإيرانية

الصواريخ الباليستية الإيرانية تخرج المدارس الإسرائيلية عن الخدمة

الخارجية الأمريكية

الأزمة تتصاعد.. رسالة عاجلة من واشنطن إلى الأمريكيين في 6 دول عربية وإسرائيل

بالصور

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

المزيد