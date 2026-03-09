طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات مثل فيتامين A وC، كما أنها تمنح الجسم طاقة طبيعية.

طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

يمكن استخدام البطاطا الحلوة في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة، ومن أبرزها طبق الخضار بالبطاطا الحلوة الذي يجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية.

ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وإمكانية تقديمه كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي بجانب الأرز أو الدجاج، كما أنه مناسب لمن يبحثون عن أكلات صحية وخفيفة، للشيف فيفي عثمان.

2 حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم

2 حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم

1 كوسة مقطعة مكعبات

1 جزرة مقطعة شرائح

1 فلفل ألوان مقطع

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

قليل من الكزبرة الخضراء للتزيين

في البداية يتم تقشير البطاطا الحلوة وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم توضع في ماء لمدة دقائق حتى لا يتغير لونها.

في مقلاة كبيرة على النار يتم تسخين زيت الزيتون، ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب قليلاً حتى تظهر رائحته.

بعد ذلك تضاف البصلة المقطعة وتقلب حتى تذبل قليلاً، ثم تضاف الجزر والكوسة والفلفل الألوان مع التقليب لبضع دقائق.

يتم بعد ذلك إضافة مكعبات البطاطا الحلوة إلى الخضار وتقليب المكونات جيدًا حتى تختلط معًا.

تضاف التوابل وهي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، ثم يقلب الخليط جيدًا حتى تتوزع النكهات.

يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج البطاطا الحلوة والخضار معًا، مع التقليب من وقت لآخر.

إذا احتاج الطبق إلى قليل من الماء يمكن إضافة نصف كوب ماء أو مرق خفيف حتى تنضج المكونات دون أن تحترق.

طريقة التقديم

بعد التأكد من نضج الخضار والبطاطا الحلوة، يرفع الطبق من على النار ويوضع في طبق التقديم، ثم يزين بالكزبرة الخضراء المفرومة.

يمكن تقديم الخضار بالبطاطا الحلوة كطبق صحي خفيف، أو كطبق جانبي بجانب الدجاج المشوي أو اللحم أو الأرز. كما يمكن تناوله في العشاء لمن يفضلون الأطعمة الخفيفة.

