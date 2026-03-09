قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القارئ محمد أحمد حسن يؤم المصلين ليلة 21 رمضان بمسجد الفتاح العليم
وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية
خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيا.ل نجل خامنئي.. ونتنياهو يرتب عملية استهدافه
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
بالصور

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
أسماء عبد الحفيظ

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات مثل فيتامين A وC، كما أنها تمنح الجسم طاقة طبيعية.

طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

يمكن استخدام البطاطا الحلوة في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة، ومن أبرزها طبق الخضار بالبطاطا الحلوة الذي يجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية.

ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وإمكانية تقديمه كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي بجانب الأرز أو الدجاج، كما أنه مناسب لمن يبحثون عن أكلات صحية وخفيفة، للشيف فيفي عثمان.

المكونات gعمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
  • 2 حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم
  • 1 كوسة مقطعة مكعبات
  • 1 جزرة مقطعة شرائح
  • 1 فلفل ألوان مقطع
  • 1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • قليل من الكزبرة الخضراء للتزيين

طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

  • في البداية يتم تقشير البطاطا الحلوة وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم توضع في ماء لمدة دقائق حتى لا يتغير لونها.
  • في مقلاة كبيرة على النار يتم تسخين زيت الزيتون، ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب قليلاً حتى تظهر رائحته.
  • بعد ذلك تضاف البصلة المقطعة وتقلب حتى تذبل قليلاً، ثم تضاف الجزر والكوسة والفلفل الألوان مع التقليب لبضع دقائق.
  • يتم بعد ذلك إضافة مكعبات البطاطا الحلوة إلى الخضار وتقليب المكونات جيدًا حتى تختلط معًا.
  • تضاف التوابل وهي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، ثم يقلب الخليط جيدًا حتى تتوزع النكهات.
  • يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج البطاطا الحلوة والخضار معًا، مع التقليب من وقت لآخر.
  • إذا احتاج الطبق إلى قليل من الماء يمكن إضافة نصف كوب ماء أو مرق خفيف حتى تنضج المكونات دون أن تحترق.

طريقة التقديم

  • بعد التأكد من نضج الخضار والبطاطا الحلوة، يرفع الطبق من على النار ويوضع في طبق التقديم، ثم يزين بالكزبرة الخضراء المفرومة.
  • يمكن تقديم الخضار بالبطاطا الحلوة كطبق صحي خفيف، أو كطبق جانبي بجانب الدجاج المشوي أو اللحم أو الأرز. كما يمكن تناوله في العشاء لمن يفضلون الأطعمة الخفيفة.

فوائد البطاطا الحلوة

  • تتميز البطاطا الحلوة بأنها مصدر غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول. كما تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقوية المناعة والحفاظ على صحة الجلد.
  • كما أنها تعد خيارًا مناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، لأنها تمنح الجسم طاقة دون أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم.
  • ولهذا يعد طبق الخضار بالبطاطا الحلوة من الأطباق الصحية اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة وإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي.
طبق الخضار الخضار بالبطاطا الخضار بالبطاطا الحلوة طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

