مأساة شاب من ذوي الهمم ولد لأب أبكم وربطه بجنزير ويطالب بنقله لدار رعاية
طلائع الجيش يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي
مصادر لـ«صدى البلد» : زيادة أسعار البنزين خلال ساعات
تل أبيب تعطل الدراسة.. وانفجارات في وسط إسرائيل بعد ضربات حزب الله لمنشآت حيوية
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
ديني

فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها

العشر الأواخر من رمضان
العشر الأواخر من رمضان
أحمد سعيد

بدأت العشر الأواخر من رمضان لتفتح لنا بابا جديدا من الرحمة والمغفرة ويستحب لكل صائم أن يجعلها خير ختام للشهر المبارك، حيث تكون في هذه الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وتتضمن نفحات إيمانية كثيرة .

ونعرض لكم في السطور التالية فضل العشر الأواخر من رمضان وكيفية اغتنام لياليها وعلامات ليلة القدر بالإضافة إلى أم الطاعات لاغتنام ثوابها.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العشر الأواخر من رمضان من الأيام المباركة التي خصها الله تعالى بفيض من الرحمة والبركات، حيث تتجلى فيها سنن الله في التفضيل بين الأزمنة، فتُضاعف فيها الحسنات وترتفع الدرجات.

وأوضح مفتي الجمهورية في لقاء تلفزيوني سابق له أن هذه الأيام من أعظم مواسم العبادة في الإسلام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اغتنامها والاجتهاد فيها أكثر من غيرها.

وأشار إلى أن الأحاديث الصحيحة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شدَّ مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، في إشارة إلى شدة اجتهاده في العبادة والطاعة خلال هذه الأيام المباركة.

الإفتاء توضح علامات ليلة القدر

وفي هذا السياق وضّحت دار الإفتاء آراء عدد من حول علامات ليلة القدر فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" لسورة القدر قوله: أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. 

وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». 

وعن موعد ليلة القدر كشف عبيد بن عمير عنها قائلا "كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا".

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وأ:دت دار الإفتاء أن الله تعالى أخفى موعد ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله أخفى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].

ونوهت بأن الله تعالى أخفى أيضا الساعة في الزمن، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 187].

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026

- اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار. اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

- اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي، اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فاقسم لي الخير فيها، واختم لي من فضائلك، اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

الإفتاء توضح علامات ليلة القدر علامات ليلة القدر ليلة القدر فضل العشر الأواخر فضل العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان

