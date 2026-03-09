كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ ليلة العشرين من رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت آياتُ الذكر الحكيم في أرجاء بيوت الله، وتعانقت نغمات التلاوة العطرة مع الابتهالات الصادقة، في مشهدٍ روحاني يعكس عمق ارتباط المصريين بكتاب الله تعالى في الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، أمَّ فضيلةُ الشيخ السيد الغيطاني وفضيلةُ الشيخ محمد أبو العلا جموعَ المصلين، فيما أضفى المبتهل يسري معتوق بأدعيته وابتهالاته أجواءً إيمانية خاشعة، فتعالت الأكفُّ بالدعاء وامتلأت القلوب بخشوعٍ وطمأنينة.

وفي مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أمَّ فضيلةُ الشيخ مصطفى عاطف المصلين، كما أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد وفيق جموعَ المصلين في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، مقدّمَين تلاواتٍ نديةً اتسمت بجمال الأداء وحسن التجويد.

كما أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد سعيد عبد العليم المصلين في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفضيلةُ الشيخ عمر ناصر في مسجد العزيز الحكيم، وفضيلةُ الشيخ عطية الله رمضان في مسجد مصر، في ليلةٍ قرآنية تجلّت فيها معاني التدبر والخشوع، وارتفعت فيها الأصوات بالدعاء والتسبيح.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوات الندية والابتهالات الروحانية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع.