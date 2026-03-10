بطولات في السماء.. طيار ميج-19 يكشف كواليس مواجهة طائرات العدو بعد 1967

أكد اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19، أنه التحق بالكلية الجوية، وبعد تخرجه عمل على طائرة الجمهورية في مطار الغردقة، حيث تلقى تدريبه على يد اللواء سعد الدين أبو شادي. ومع اندلاع نكسة يونيو 1967 وتعرض المطارات المصرية لضربات مكثفة من قوات العدو، أصيبت معظم القواعد الجوية بالشلل، ولم يتبقَّ سوى نحو 30 طائرة صالحة للعمل.

وقال خلال تصريحات إعلامية، أنه رغم هذه الظروف الصعبة، شارك في تنفيذ ضربات ضد العدو أثناء خدمته على طائرة ميج-19 ضمن سرب يقوده الرائد علاء بركات، الذي أصبح لاحقًا قائدًا للقوات الجوية. ويروي أنه في الساعة الرابعة عصرًا دخلت أربع طائرات إلى مطار الغردقة وكانت تحمل أعلام حلف الأطلنطي، ثم ظهر تشكيل آخر محمّل بالقنابل. وعند مواجهته، اضطر هذا التشكيل إلى إلقاء حمولته في مياه البحر الأحمر قبل أن ينسحب من المنطقة. وبعد انتهاء المهمة، عادت الطائرات المصرية ليلًا وهبطت على الممرات المساعدة بالمطار، بعدما كانت الممرات الرئيسية قد تعرضت للتدمير.

وخلال حرب الاستنزاف، طار على الطائرة ياك-11 التي كانت تتمتع بقدرات جيدة، كما شارك في نقل الطائرات يوم 6 يونيو، قبل أن يواصل خدمته خلال تلك الفترة من قاعدة بني سويف الجوية.