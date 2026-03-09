مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

لقي تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي مصرعه بعد سقوطه من نافذه فصله بإحدى المدارس الخاصة في البدرشين بمحافظة الجيزة .

وعلم موقع صدى البلد ، أن التلميذ كان يجلس على "شباك فصله" فأختل توازنه و سقط ولقي مصرعه ، وتم تحرير محضراً بالواقعة .

وعلى الفور صدرت قرارات رسمية بوضع المدرسة الخاصة محل الواقعة تحت الإشراف المالي والإداري ، وتقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من أهمل في الإشراف على الطلاب .



وعلى جانب آخر ، عقدت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، والمشرف على مستشارى المواد الدراسية ، اجتماعا بكافة مستشاري وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية

وخلال الإجتماع ، شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم على القرارات التالية :

استمرار المتابعة الجادة للمدارس

التأكيد علي مواعيد التقييمات

التأكيد علي امتحانات الشهور ٣ نماذج مختلفة بنفس الوزن النسبي وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية

إستمرار ودعم برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ومن جانبها ، بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها