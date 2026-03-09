قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

ياسمين بدوي

لقي تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي مصرعه بعد سقوطه من نافذه فصله بإحدى المدارس الخاصة في البدرشين بمحافظة الجيزة .

وعلم موقع صدى البلد ، أن التلميذ كان يجلس على "شباك فصله" فأختل توازنه و سقط ولقي مصرعه ، وتم تحرير محضراً بالواقعة .

وعلى الفور صدرت قرارات رسمية بوضع المدرسة الخاصة محل الواقعة تحت الإشراف المالي والإداري ، وتقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من أهمل في الإشراف على الطلاب .
 

وعلى جانب آخر ، عقدت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، والمشرف على مستشارى المواد الدراسية ، اجتماعا بكافة مستشاري وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية

وخلال الإجتماع ، شددت  رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم على القرارات التالية :

  • استمرار المتابعة الجادة للمدارس
  • التأكيد علي مواعيد التقييمات
  • التأكيد علي امتحانات الشهور ٣ نماذج مختلفة بنفس الوزن النسبي وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية
  • إستمرار ودعم برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ومن جانبها ، بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها 

  • يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
  • يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
  • في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
  • تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
  • يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
  • يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
  • أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
  • يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026
تلميذ المدارس البدرشين الجيزة مصرع تلميذ في 4 ابتدائي مدرسة خاصة بالجيزة

