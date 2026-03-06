تشهد منطقة الشرق الأوسط اليوم، تحولات عميقة فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لما يسمى بـ«القواعد العسكرية الاستراتيجية» كضمان للأمن والاستقرار ، لكن هذه القواعد في الواقع لا تعدو كونها مسمار جحا سياسيًا-أداة وهمية تمنح شعورًا زائفًا بالأمان بينما تزرع بذور الصراعات المستقبلية.

وتاريخيًا، اعتمدت واشنطن على قواعدها في المنطقة لضبط موازين القوى، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التواجد أصبح عنصرًا مضادًا للأمن المحلي. فالقواعد الأمريكية تتحول إلى أهداف محتملة للصراعات، وتثير التوتر بين الدول العربية وبعضها، كما تؤدي إلى تصعيد الأزمات السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن النظر إلى التوترات الأخيرة في الخليج العربي وشرق المتوسط، حيث أصبح وجود القوات الأمريكية عاملًا يفاقم الانقسامات الإقليمية ويزيد احتمالات الصدام العسكري.

ومن زاوية تحليلية، يعتمد الخطاب الأمريكي على خدعة مزدوجة: أولًا، تصوير القواعد العسكرية كأداة دفاعية محايدة، وثانيًا، تجاهل أثرها السياسي والاقتصادي على الدول المضيفة. هذا التناقض يخلق وضعًا خطيرًا، فبينما تدّعي واشنطن حماية حلفائها، فإنها في الواقع تفرض عليهم تبعات التدخلات الأمريكية بما في ذلك استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في أي مواجهة محتملة.

ولعل أخطر ما تحمله هذه السياسة هو أنها قد تجر المنطقة إلى حروب إقليمية مباشرة تحت ذرائع حماية القواعد أو مصالحها.

إن الاعتماد على قوة عسكرية أجنبية خارج السياق السياسي المحلي لا يعزز الأمن، بل يقوّض السيادة الوطنية ويزرع الشعور بالعداء بين شعوب المنطقة. في المقابل، فإن الحلول الحقيقية للأزمات تكمن في تعزيز قدرات الدول الإقليمية على الدفاع عن مصالحها وتطوير آليات حوار دبلوماسي متعدد الأطراف بعيدًا عن النفوذ الأجنبي المباشر.

لقد لعبت قيادات بعض الدول العربية دورًا محوريًا في ترسيخ تواجد القواعد الأمريكية، من خلال سياسات تتراوح بين التعاون المباشر والتواطؤ الضمني. فالرؤساء والحكومات الذين سمحوا بإنشاء هذه القواعد غالبًا ما برروا وجودها بالحاجة إلى حماية الأمن الإقليمي، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الخطوة مكّنت القوى الأجنبية من التحكم في القرار السياسي والاقتصادي المحلي. هذه السياسات ساهمت في تعزيز شعور شعوب المنطقة بفقدان السيادة، وأعطت واشنطن ورقة ضغط قوية على أي حكومة تسعى لتطوير استقلاليتها، ما يضع قادة الدول أمام مأزق مستمر بين مصالحهم السياسية الشخصية ومطالب شعوبهم بالأمن والاستقرار الحقيقي.

خلاصة القول، إن القواعد الأمريكية ليست سوى مسمار جحا في قلب الشرق الأوسط؛ أداة تتظاهر بالحماية بينما تخفي وراءها خطر الانزلاق نحو صراعات دموية، قد تكون عواقبها كارثية على الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي والاجتماعي. ولم يعد أمام شعوب المنطقة سوى الوعي بخطورة هذه الخدعة والعمل على بناء إستراتيجيات وطنية مستقلة تضمن الأمن الحقيقي بعيدًا عن وهم التدخل الخارجي.