بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
مقالات

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة
د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

تشهد منطقة الشرق الأوسط اليوم، تحولات عميقة فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لما يسمى بـ«القواعد العسكرية الاستراتيجية» كضمان للأمن والاستقرار ، لكن هذه القواعد في الواقع لا تعدو كونها مسمار جحا سياسيًا-أداة وهمية تمنح شعورًا زائفًا بالأمان بينما تزرع بذور الصراعات المستقبلية.

وتاريخيًا، اعتمدت واشنطن على قواعدها في المنطقة لضبط موازين القوى، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التواجد أصبح عنصرًا مضادًا للأمن المحلي. فالقواعد الأمريكية تتحول إلى أهداف محتملة للصراعات، وتثير التوتر بين الدول العربية وبعضها، كما تؤدي إلى تصعيد الأزمات السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن النظر إلى التوترات الأخيرة في الخليج العربي وشرق المتوسط، حيث أصبح وجود القوات الأمريكية عاملًا يفاقم الانقسامات الإقليمية ويزيد احتمالات الصدام العسكري.

ومن زاوية تحليلية، يعتمد الخطاب الأمريكي على خدعة مزدوجة: أولًا، تصوير القواعد العسكرية كأداة دفاعية محايدة، وثانيًا، تجاهل أثرها السياسي والاقتصادي على الدول المضيفة. هذا التناقض يخلق وضعًا خطيرًا، فبينما تدّعي واشنطن حماية حلفائها، فإنها في الواقع تفرض عليهم تبعات التدخلات الأمريكية بما في ذلك استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في أي مواجهة محتملة.

ولعل أخطر ما تحمله هذه السياسة هو أنها قد تجر المنطقة إلى حروب إقليمية مباشرة تحت ذرائع حماية القواعد أو مصالحها. 

إن الاعتماد على قوة عسكرية أجنبية خارج السياق السياسي المحلي لا يعزز الأمن، بل يقوّض السيادة الوطنية ويزرع الشعور بالعداء بين شعوب المنطقة. في المقابل، فإن الحلول الحقيقية للأزمات تكمن في تعزيز قدرات الدول الإقليمية على الدفاع عن مصالحها وتطوير آليات حوار دبلوماسي متعدد الأطراف بعيدًا عن النفوذ الأجنبي المباشر.

لقد لعبت قيادات بعض الدول العربية دورًا محوريًا في ترسيخ تواجد القواعد الأمريكية، من خلال سياسات تتراوح بين التعاون المباشر والتواطؤ الضمني. فالرؤساء والحكومات الذين سمحوا بإنشاء هذه القواعد غالبًا ما برروا وجودها بالحاجة إلى حماية الأمن الإقليمي، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الخطوة مكّنت القوى الأجنبية من التحكم في القرار السياسي والاقتصادي المحلي. هذه السياسات ساهمت في تعزيز شعور شعوب المنطقة بفقدان السيادة، وأعطت واشنطن ورقة ضغط قوية على أي حكومة تسعى لتطوير استقلاليتها، ما يضع قادة الدول أمام مأزق مستمر بين مصالحهم السياسية الشخصية ومطالب شعوبهم بالأمن والاستقرار الحقيقي.

خلاصة القول، إن القواعد الأمريكية ليست سوى مسمار جحا في قلب الشرق الأوسط؛ أداة تتظاهر بالحماية بينما تخفي وراءها خطر الانزلاق نحو صراعات دموية، قد تكون عواقبها كارثية على الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي والاجتماعي. ولم يعد أمام شعوب المنطقة سوى الوعي بخطورة هذه الخدعة والعمل على بناء إستراتيجيات وطنية مستقلة تضمن الأمن الحقيقي بعيدًا عن وهم التدخل الخارجي.

