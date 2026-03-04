هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

عودة جديدة لأستكمال سرد قصص وحكايات ملوك وملكات الأسرة الثالث والعشرون من مصر الفرعونية القديمة فى الأسابيع الماضية كنا قد خرجنا عن المألوف ولم نستكمل سرد السيرة الذاتية لملوك وملكات الأسرة الثالثة والعشرون وذلك لحلول مناسبة عيد الحب واتجهنا نحو قصص وحكايات الحب في زمن القدماء المصريين وكانت حكايات الحب والغرام كثيرة، سجلتها جدران المعابد والمقابر الفرعونية ولا تزال شاهدة حتى يومنا ، وبعد أن انتهينا من سردها قد وجدنا أننا لم نتحدث عن الملك شيشنق السادس.

وكان الملك شوشنق السادس، يُعرف أنه خليفة الملك پدوباست الأول المباشر في طيبة استناداً على مهنة حور التاسع، كاتب الرسائل إلى الفرعون، الذي كان يخدم في عهد أوسركون الثاني وپدوباست الأول وكان له تمثال حور التاسع—CGC 42226—المؤرخ له صراحة في عهد پدوباست الأول).

وكان اسم تتويج شوشنق السادس منقوشاً على الأقماع الجنائزية لحور التاسع، يشير هذا إلى أن حور التاسع عاش لما بعد پدوباست الأول وأن ترتيبات جنازته تمت في عهد شوشنق السادس بدلاً من ذلك.

اسم تتويجه أو اسمه الملكي كان "أوسرماعت‌رع مري‌أمون شوشنق" الذي يعتبر غير عادياً لأنه المثال الوحيد المعروف الذي يظهر فيه لقب "مري‌أمون" (محبوب أمون) في خرطوش الملك.

و في عهد شوشنق السادس كان كبير كهنة أمون هو تاكلوت الذي ظهر لأول مرة في المنصب في السنة 23 من عهد پدوباست الأول.

كما توجد أيضا شواهد على السنة 4 والسنة 6 من عهد شوشنق السادس في نقش محفور على سطح معبد مونتو في الكرنك by a certain Djedioh وفي نص منسوب النيل رقم 25 على التوالي.

و كان شوشنق السادس المنافس الرئيسي لولي العهد اوسركون ب في طيبة بعد وفاة پدوباست الأول. هُزم وخُلع من السلطة في طيبة من عهد شوشنق الثالث على يد الأمير اوسركون ب.

و في تلك السنة الحاسمة، ذُكر في نص منسوب النيل رقم 7 صراحة أن اوسركون ب وشقيقه، الجنرال باكن‌پتاح من هركليوپوليس، غزيا طيبة و"أطاحا بأي شخص حارب ضدهم".

ومن ذلك الحين، لم يُسمع أي شيء عن شوشنق السادس.

ويقال أن الملك القديم شوشنق الرابع في كتب ومقالات ما قبل عام 1993 أُعيد تسميته بشوشنق السادس من قبل علماء المصريات اليوم لأنه كان ملك طيبي الذي لم يأت ذكره سوى في وثائق مصر العليا. ولم يكن هذا الحاكم من الأسرة الثانية والعشرون ومقرها تانيس.