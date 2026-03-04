قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع خليجي أوروبي طارئ غدًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد المركز القومي للتحكم ويشارك العاملين إفطارهم الرمضاني

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية وزياراته التفقدية إلى مواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة، لمتابعة سير العمل، والتواصل المباشر مع العاملين فى مواقعهم، ومراجعة ديناميكية خطة العمل ونمط التشغيل المستخدم على مستوى قطاع إنتاج الكهرباء.

وقام اليوم الأربعاء بمشاركة الأطقم العاملة بالمركز القومي للتحكم فى الطاقة إفطارهم الرمضاني، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل، حيث التقى بالعاملين وأدار معهم حوارا مفتوحا حول اهمية مراكز التحكم ودورها كعقل يدير وينظم ويتحكم فى المنظومة الكهربائية، وما يمكن ان يقوم به المركز القومى والمراكز الإقليمية على مستوى خفض استهلاك الوقود وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي.


عقب الإفطار، تابع الدكتور محمود عصمت من داخل غرفة التحكم الرئيسية الوضع العام للشبكة الموحدة للكهرباء بما فى ذلك عدد وحدات التوليد على الشبكة والأحمال التشغيلية، ووحدات الاحتياطي، والصيانة، والطاقة المتاحة، وطاقة الرياح فى هذا التوقيت، وبطاريات تخزين الطاقة، وخطوط الربط مع الدول المجاورة، واطمئن الدكتور عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا، واستعرض الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار العام الماضى لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك مردود خطة الحد من الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد، ومبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي وتأثير ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل خلال شهور الصيف، والاستعدادات الخاصة بمجابهة ارتفاع الأحمال، والزيادة فى الاستهلاك، ودور محطات تخزين الطاقة فى تحقيق الاستقرار للشبكة، سيما خلال أوقات الذروة.

العقول المديرة للشبكة الموحدة للكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت ان الأطقم العاملة فى مراكز التحكم بمثابة العقول المديرة للشبكة الموحدة للكهرباء، وتتحمل الشق الأهم من مسئولية تحقيق الكفاءة في التشغيل وتطبيق معايير الجودة، وضمان استدامة واستمرارية التيار الكهربائي، وكذلك تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الاعلي كفاءة، ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، والحيلولة دون وقوع الأعطال، ومنع خروج الوحدات والمتابعة الدقيقة للبيانات وتحليلها، وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة، واضاف الدكتور عصمت، ان قطاع التحكم يمتلك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال وهو ما ينعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة فى التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

قال الدكتور محمود عصمت، أن الخبرات المتراكمة للأطقم العاملة وكفاءة الكوادر البشرية فى مراكز التحكم عامل رئيسي لتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى خطة التشغيل الديناميكية التى يجرى العمل بها حاليا، وما يجرى على صعيد تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والتوسع فى الطاقات المتجددة، موضحا نمط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، مؤكدا الدور الحيوى والمحوري للمركز القومى للتحكم فى الطاقة فى الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعى الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة فى ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة.

وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت قطاع إنتاج الكهرباء خطة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

حادث ارشيفية

مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل بتريلا على طريق سيوة

ارشيفيه

مصرع طفل وإصابة آخرين إثر تصادم دراجة نارية بهم بالدقهلية

غلق طريق

غلق فرد شرطة الطريق المجاور لكوبرى أكتوبر برمسيس وقت الأفطار لمرور شخصية هامة.. تعرف على الحقيقة

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد