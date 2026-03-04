البابا تواضروس يرسم خريطة العودة من العبودية إلى الحرية في مَثَل الابن الضال

في عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تأملا روحيا عميقا في مَثَل الابن الضال، موضحًا أن التوبة هي خريطة الرجوع من عبودية الخطية إلى الحرية الحقيقية، ضمن سلسلة "قوانين كتابية روحية".

التوبة هي خريطة الرجوع

وأوضح قداسته أن أسابيع الابن الضال والسامرية والمخلّع والمولود أعمى تمثل قلب الصوم المقدس، إذ تكشف مسيرة الإنسان مع الخطية عبر مراحل: الاختيار، ثم التكرار، فالاستمرار، وأخيرًا المرار. وأكد أن الحرية عطية إلهية تُعاش في إطار الوصية، لأن ما يظنه الإنسان حرية قد يتحول تدريجيًا إلى عبودية تبدأ بفكرة وتنتهي بالاستعباد.

وشدد على أن التوبة الحقيقية لا ترتبط بزمان أو مكان، ولا تقوم على أعذار أو تبرير، بل على اعتراف صادق وقرار شجاع بالرجوع.

كما حدّد ثلاثة معايير للاختيار السليم تضمن الحرية الحقيقية: أن يبني القرار الإنسان، وأن يمجد الله، وألا يقيده أو يستعبده