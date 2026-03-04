أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر موجة من التقلبات الحادة، أعادت حالة الترقب والقلق إلى سوق الصاغة، خاصة مع التحركات السريعة التي سجلها عيار 21 الأكثر تداولًا.

سعر الذهب اليوم

ورغم الارتفاعات التي شهدتها الأوقية عالميًا مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن السوق تعرضت لحركة تصحيح قوية، دفعت الأسعار للتراجع بنحو 330 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوى سجلته قبل يومين، فيما هبط الجنيه الذهب بقيمة 2440 جنيهًا كاملة، في مفاجأة أربكت حسابات الكثيرين.





التحركات المتباينة بين السوقين العالمي والمحلي وضعت المتعاملين أمام مشهد معقد، حيث ارتفع الذهب عالميًا بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، بعدما تعافى من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، مدعومًا بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل اضطرابات البورصات العالمية وتصاعد التوترات السياسية، إلا أن هذا الصعود لم ينعكس بالكامل على الأسعار، التي شهدت تراجعًا نتيجة عمليات جني أرباح وتصحيح بعد موجة صعود سابقة قبل عمل البورصة العالمية .

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت الأسعار في سوق الصاغة المستويات التالية:

عيار 24: 8,250 جنيه للشراء و8,310 جنيه للبيع

عيار 21: 7,220 جنيه للشراء و7,270 جنيه للبيع

عيار 18: 6,190 جنيه للشراء و6,230 جنيه للبيع

عيار 14: 4,815 جنيه للشراء و4,845 جنيه للبيع

الأونصة: 256,650 جنيه للشراء و258,425 جنيه للبيع

الأونصة بالدولار: 5,170.36 دولار

وتُسجل هذه الأسعار دون احتساب المصنعية، التي تختلف من محل لآخر ومن محافظة لأخرى.

سعر الذهب عيار 21

المفاجأة الأكبر تمثلت في أداء عيار 21، الذي تحرك بشكل سريع صعودًا وهبوطًا خلال ساعات قليلة، قبل أن يستقر نسبيًا عند مستويات أقل من ذروة أمس الأول.





ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، سواء في المشغولات الذهبية أو الادخار، لذلك يكون دائمًا الأسرع تأثرًا بأي تغيرات عالمية أو محلية.

ويرى تجار الذهب أن تراجع عيار 21 بأكثر من 330 جنيهًا خلال يومين فقط يعكس حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها تحركات الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تغيرات العرض والطلب داخل السوق.

الجنيه الذهب يخسر بقوة

لم يكن الجنيه الذهب بعيدًا عن المشهد، حيث تراجع بقيمة 2440 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوى له قبل يومين، ويعتبر الجنيه الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل، نظرًا لانخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات، إلا أن التقلبات الحالية دفعت البعض إلى التريث قبل اتخاذ قرار الشراء.

لماذا يتحرك الذهب عالميًا؟

تشير تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أن ارتفاع الذهب عالميًا يعود إلى اتساع رقعة التوترات الجيوسياسية، وزيادة المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما عزز الإقبال على الذهب كأصل آمن.

ماذا ينتظر السوق؟

يتوقع خبراء أن تظل الأسعار في نطاق متقلب خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وفي حال تصاعد التوترات أو حدوث اضطرابات جديدة بين أمريكا وإسرائيل وايران، قد يشهد الذهب موجة صعود إضافية، خاصة لعياري 21 و24.

في ظل هذه الأجواء، ينصح الخبراء بالشراء على مراحل لتقليل المخاطر، وعدم ضخ كامل السيولة دفعة واحدة، مع متابعة دقيقة للأسعار العالمية وسعر الدولار.