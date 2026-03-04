بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب المحدود على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عقب موجة هبوط قوية سبقتها قفزة تاريخية في الأسعار.

وكان سعر الجرام قد تراجع بأكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في واحدة من أكبر موجات الانخفاض خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن سجل الذهب ارتفاعات ملحوظة يوم السبت الماضي في السوق المصرية، رغم عطلة البورصة العالمية، بالتزامن مع بداية الضربة الأمريكية على إيران، ما انعكس بشكل مباشر على حركة التسعير محليًا.



ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تطورات الأسواق.



بورصة الذهب مباشر



سجل سعر الذهب عالميًا نحو 5104 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6240 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7280 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8320 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 58,240 جنيهًا.