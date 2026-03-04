خبير اقتصادي: تبكير مرتبات مارس له تأثير إيجابي على الأسواق

علّق وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على قرار وزير المالية أحمد كجوك تبكير صرف مرتبات شهر مارس في منتصف شهر مارس الجارس بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومدى تأثير ذلك على حركة التجارة والأسواق.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «استهلاك الأسر والإنفاق يزيد في شهر رمضان، وهو يأتي هذا العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني من المدارس والجامعات، فبالتالي الحكومة جعلت تقديم المرتبات من ضمن الحزمة الاجتماعية المقدمة في شهر رمضان فتم تبكير مرتب شهري فبراير ومارس، وهذا ينعكس بالإيجاب على الأسواق ويُنشط العملية الاقتصادية بشكل عام».

وأشار جاب الله إلى أن ذلك يساعد أيضًا في زيادة معدلات النمو في كل مكونات قطاع الخدمات فتزيد معدلات النمو في قطاع التجارة الداخلية والسياحة الداخلية وقطاعات الصحة والتعليم، وتظهر هذه المؤشرات مع الربع الأول السنوي من الموازنة.

وبالنسبة لمسألة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، ذكر جاب الله أن هذا يتعلق بإعداد الموازنة العامة للدولة، والتي تتم حاليًا، والتي أوشكت الحكومة على الانتهاء منها، لأن هناك التزامًا دستوريًا بتقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس الجاري.

ولفت جاب الله إلى أنه يتم حاليًا وضع الرتوش النهائية على الموازنة، والتي سيتم خلالها إقرار زيادة الحد الأدنى من الأجور للعاملين بالدولة وزيادة نسب الزيادة المقررة التي ستبدأ مع يوليو المقبل، إلى أن تمتد إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أيضًا.