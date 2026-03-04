قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
توك شو

خبير اقتصادي: تبكير مرتبات مارس له تأثير إيجابي على الأسواق

مرتبات
مرتبات
البهى عمرو

علّق وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على قرار وزير المالية أحمد كجوك تبكير صرف مرتبات شهر مارس في منتصف شهر مارس الجارس بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومدى تأثير ذلك على حركة التجارة والأسواق.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «استهلاك الأسر والإنفاق يزيد في شهر رمضان، وهو يأتي هذا العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني من المدارس والجامعات، فبالتالي الحكومة جعلت تقديم المرتبات من ضمن الحزمة الاجتماعية المقدمة في شهر رمضان فتم تبكير مرتب شهري فبراير ومارس، وهذا ينعكس بالإيجاب على الأسواق ويُنشط العملية الاقتصادية بشكل عام».

وأشار جاب الله إلى أن ذلك يساعد أيضًا في زيادة معدلات النمو في كل مكونات قطاع الخدمات فتزيد معدلات النمو في قطاع التجارة الداخلية والسياحة الداخلية وقطاعات الصحة والتعليم، وتظهر هذه المؤشرات مع الربع الأول السنوي من الموازنة.

وبالنسبة لمسألة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، ذكر جاب الله أن هذا يتعلق بإعداد الموازنة العامة للدولة، والتي تتم حاليًا، والتي أوشكت الحكومة على الانتهاء منها، لأن هناك التزامًا دستوريًا بتقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس الجاري.

ولفت جاب الله إلى أنه يتم حاليًا وضع الرتوش النهائية على الموازنة، والتي سيتم خلالها إقرار زيادة الحد الأدنى من الأجور للعاملين بالدولة وزيادة نسب الزيادة المقررة التي ستبدأ مع يوليو المقبل، إلى أن تمتد إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أيضًا.

الاقتصاد الأسواق النمو الاقتصادي وزير المالية

