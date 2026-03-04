قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026

حرب أمريكا وإيران
القسم الرياضي

تواجه 5 منتخبات آسيوية شبح الغياب عن المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

يأتي ذلك جراء التأثر بالحرب الدائرة بين إيران وأمريكا واسرائيل لليوم الخامس على التوالي والتي الحقت دمارا هائلا فى دول الخليج وإيران والكيان الصهيوني إضافة إلي مقرات وقواعد الولايات المتحدة الأمريكية فى دول الخليج.

وضمت قائمة الدول الخمس التي تواجه شبح الغياب عن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك والمزمع انطلاقه خلال شهر يونيو المقبل كل من: إيران والتي من المرجح انسحابها من بطولة كأس العالم بسبب الدمار التي لحق بمنشآتها والبنية التحتية.

وأسفرت قرعة مونديال 2026 بأمريكا عن وقوع منتخب إيران ضمن منافسات المجموعة السابعة التي ضمت منتخبات بلجيكا، إيران، مصر، نيوزيلندا.

فيما يواجه أيضا منتخبات السعودية وقطر والأردن شبح الغياب عن منافسات بطولة كأس العالم نظرا لتعرضها إلي الإعتداءات المستمرة من جانب إيران.

العراق في الملحق الآسيوي 

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه تلقى تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة مباراة الملحق في موعدها المحدد في المكسيك يوم 31 مارس 2026، ومع ذلك، فإن الأوضاع الحالية في المنطقة تضع العديد من العقبات أمام تحضيرات المنتخب العراقي للمباراة الحاسمة.

وفي بيان نشر عبر منصة "إكس" أكد الاتحاد العراقي أن المنتخب يواجه صعوبة في التحضير لهذه المواجهة المهمة بسبب الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب، جراهام أرنولد، ما زال غير قادر على مغادرة الإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي، بالإضافة إلى تعذر بعض اللاعبين المحترفين وأعضاء الجهاز الفني والإداري في الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك بسبب إغلاق السفارات.

منتخب العراق يتابع عن كثب التطورات الأمنية عن كثب فى ظل الحرب الدائرة بين ايران وأمريكا والكيان الصهيوني، ويتواصل بشكل مستمر مع الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لضمان التنسيق التام بشأن ترتيبات المشاركة في المباراة الفاصلة، كما أكدت إدارة المنتخب أنها تواصل متابعة أداء اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوري العراقي والدوريات الأوروبية والعربية، في حين تسعى إدارة المنتخب العراقي لضمان استقرار الفريق وضمان استعدادات كاملة رغم التحديات التي تفرضها الظروف الأمنية في المنطقة.

وعقدت القرعة في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية، بالعاصمة الأميركية واشنطن، وتُعتبر هذه النسخة من البطولة هي الكبرى في تاريخ كأس العالم، إذ تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما كان في النسخ السابقة. سيتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، يتأهل منها أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16.

ستجمع مباراة افتتاح مونديال 2026 لكرة القدم بين المكسيك، المصنفة على رأس المجموعة الأولى، وجنوب إفريقيا في 11 حزيران 2026 على ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو.

المجموعة الأولى : المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، ملحق.
المجموعة الثانية : كندا، سويسرا، قطر، ملحق.
المجموعة الثالثة : البرازيل، المغرب، اسكتلندا، هايتي.
المجموعة الرابعة : الولايات المتحدة، أستراليا، البراغوي، ملحق.
المجموعة الخامسة: ألمانيا، الأكوادور، الكوت ديفوار، كوروكو.
المجموعة السادسة : هولندا، اليابان، تونس، نيوزيلندا.
المجموعة السابعة : بلجيكا، إيران، مصر، ملحق.
المجموعة الثامنة : إسبانيا، الأوروغواي، السعودية، الرأس الأخضر.
المجموعة التاسعة : فرنسا، السنغال، النرويج، ملحق.
المجموعة العاشرة : الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن.
المجموعة الحادية عشرة : البرتغال، كولومبيا، أوزباكستان، ملحق.
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، بنما، غانا

ايران كأس العالم مونديال 2026 العراق أمريكا قطر الأردن

