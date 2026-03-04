استقرار في سوق الذهب المصري.. والأسعار تترقب موجة صعود جديدة

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار أمس الثلاثاء، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء، وترقب من المتعاملين لاتجاهات السعر العالمي والدولار خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا الاستقرار في ظل تحركات قوية يشهدها الذهب عالميًا، ما يؤكد استمرار تأثر السوق المحلي بالتغيرات الخارجية باعتبار أن تسعير المعدن الأصفر في مصر يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل 8468 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

عيار 21: بلغ 7410 جنيهات للجرام وفق آخر تحديث، ويُعد العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: سجل 6351 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 59280 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما ارتدت من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، والذي سجلته في جلسة أمس.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 5190.60 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة إلى 5204.50 دولار للأونصة، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

كان المعدن الأصفر قد تراجع أمس الثلاثاء بأكثر من 4% ليسجل أدنى مستوى منذ 20 فبراير، متأثرًا بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم مدعومًا بحالة عدم اليقين.

وفي ظل هذه الأوضاع، يفضل بعض الخبراء التريث في قرارات الشراء أو البيع لحين اتضاح الاتجاه العام للأسعار خلال الأيام المقبلة.