تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور

شيع اهالى قرية كفر ابو ناصر التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح حيث خيم الحزن على أهالى القرية عقب وفاة مصطفى شبانة و الذى وافته المنية داخل أحد بيوت الله أثناء أدائه صلاة التراويح حيث كان يؤم المصلين بصوت عذب وسط أجواء روحانية.



حيث اديت صلاة الجنازة على الفقيد عقب. صلاة الظهر بمسجد القريه ثم تم تشييع الجثمان حتى تم دفنه بمقابر عائلته بكفر ابو ناصر.

وأكد عدد من المصلين أن الفقيد سقط مغشيًا عليه خلال الصلاة وعلى الفور حاولوا إسعافه دون جدوى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ف مشهد مبكى وسط حالة من الصدمة والحزن بين الحاضرين .

وأشاد أهالى القرية بحسن سيرة الفقيد ودماثة خلقه مؤكدين أنه كان يتمتع بمحبة واسعة بين أبناء قريته لما عُرف عنه أيضا بمساعده المحتاجين