وزير الحرب الأمريكي: قضينا على البحرية الإيرانية

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هاجسيث، إننا سنرسل المزيد من القوات إلى المنطقة، ونكثف غاراتنا على طهران للقضاء على قيادات النظام الإيراني.





وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أننا سنواصل عملياتنا في إيران حتى نحقق أهدافنا، ونستخدم الآلاف من المقاتلات والقاذفات لتحقيق أهدافنا في إيران، وأن قادة إيران قد قتلوا والباقون قلقون على حياتهم.



وأوضح أننا قضينا على البحرية الإيرانية، ونجحنا في إغراق سفينة إيرانية في المياه الدولية

ونسيطر على المياه الإقليمية والسماء الإيرانية.



وتابع قادرون على مواصلة المعركة وسنكثف هجماتنا خلال الفترة القادمة، وتأكدنا من توافر الإمكانات الدفاعية قبل هذا الهجوم، وأمريكا ستستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الدقيقة، وسنسيطر بشكل كامل على الأجواء الإيرانية في أقل من أسبوع.



