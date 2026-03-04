خالد الغندور يكشف عن اسم المدير الفني الجديد لنادي فاركو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن المدير الفني الجديد لنادي فاركو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"طارق العشري مديراً فنياً لنادي فاركو…".



وقد دخلت أندية فاركو والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي في صراع قوي من أجل الحصول على خدمات الموهبة المصرية أحمد علي دسوقي، لاعب المقاولون العرب السابق والمحترف حاليًا في صفوف Primer FC، وذلك بداية من الموسم الكروي المقبل.

ويأتي اهتمام الأندية الثلاثة في ظل رغبة كل فريق في تدعيم صفوفه بعناصر شابة تمتلك خبرات احترافية خارجية، خاصة مع تألق اللاعب في تجربته الأوروبية، حيث نجح في فرض اسمه ضمن أبرز العناصر الشابة المحترفة في الدوري الألماني.

وأشارت المصادر إلى أن نادي فاركو يسعى لحسم الصفقة مبكرًا لتفادي الدخول في مزايدات مالية، بينما يراهن البنك الأهلي على مشروعه الفني الجديد لإقناع اللاعب بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابته.

في المقابل، يضع المصري البورسعيدي الصفقة ضمن أولوياته لدعم الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق في الموسم المقبل.