سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة سارة سلامة ..

وظهرت سارة سلامة، باطلالة جريئة مرتدية ملابس سوداء انيقة .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.