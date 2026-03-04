رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن كواليس جديدة تتعلق بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، مشيرةً إلى أنها رفضت فكرة تقديم جزء سادس من أحد الأعمال الناجحة التي ارتبط اسمها بها، مفضلة الاكتفاء بما تم تقديمه سابقًا حفاظًا على جودة التجربة الفنية.

وقالت إيناس عز الدين خلال لقائها ببرنامج "كشف حساب"الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام: "كان لوكيشن مسلسل سلسال الدم جميل كله احتواء وهي ست جميلة، واشتغلنا مع بعض كل أجزاء سلسال الدم، وكنا بنصور من الظهر مثلا لـ 3 الفجر عشان كانت أجزاء متواصلة.

