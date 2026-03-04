قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رفض قرار لجنة التخطيط بالتجديد لمصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، خلال الفترة الحالية، بعدما أوصى وليد صلاح الدين، ولجنة التخطيط بالتجديد مع اللاعب.

وقال إبراهيم عبدالجواد فى تصريحات تلفزيونية "كابتن الخطيب تدخل بنفسه وأمر بوقف المفاوضات مع شوبير، وذلك ليس لعدم رغبة النادي باللاعب أو التفكير في رحيله"



وأضاف: "الخطيب يرى إن في ملفات لابد من غلقها أولًا، وهي حسم ملفات التجديد مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مثل حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا"