قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
ذكرى 20 عامًا على بطولة إفريقيا.. سحور رمضاني مع أبطال الجيل الذهبي بحضور خالد عبدالعزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية قفزة جديدة فى أسعارها ، وذلك نتيجة زيادة الإقبال على الشراء نتيجة المواسم المتتالية.


يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

وقفزت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 107 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 17  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 120 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 107 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات  وتصل للمستهلك 120  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 230 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة لا تتحمل مسؤولية استيراد الدواجن، موضحًا أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص جهات أخرى، من بينها وزارة التموين، بينما يقتصر دور الزراعة على تنمية وتطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.

صناعة الدواجن في مصر


وشدد الزيني خلال تصريحات تليفزيونية،  على أن صناعة الدواجن في مصر تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي، إذ توفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل، وتضم استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن القطاع نجح على مدار أكثر من 40 عامًا في تحقيق طفرة إنتاجية أفرزت فائضًا يسمح بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.


وأوضح أن اللجوء إلى استيراد الدواجن الكاملة لا يتم إلا في أضيق الحدود، وعند وجود احتياج فعلي لا يمكن تغطيته من الإنتاج المحلي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لترشيد استخدام النقد الأجنبي وتقليل الواردات.
أما بشأن ما يُثار حول استيراد "المجزءات" مثل أوراك الدواجن، فأكد الزيني أن هذه الأجزاء لا تلقى رواجًا في الأسواق الغربية التي تفضل اللحوم البيضاء، وغالبًا ما تُستخدم تلك المجزءات في تصنيع الأعلاف أو لأغراض صناعية، وليست مخصصة للاستهلاك الآدمي هناك بالشكل المتداول محليًا.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن الساسو المزرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

ترشيحاتنا

هاني شاكر

بكلمات مؤثرة .. رامي صبري يتمنى الشفاء العاجل لـ هاني شاكر في وعكته الصحية

هنا الزاهد

مع الزرافة والنمر.. هنا الزاهد تسترجع ذكريات طريفة مع عائلتها من الطفولة | شاهد

النجم هشام ماجد

هشام ماجد ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «هي كيميا»

بالصور

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد