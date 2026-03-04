قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
5188 فرصة عمل.. وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف برواتب مجزية وتأمين شامل
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية

السفارة الأمريكية
ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أنها سمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بإخلاء السعودية إذا رغبوا في ذلك، وذلك بسبب الحرب.

وقد تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم من إيران في سياق الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.

ونقلت واشنطن بوست عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.

صواريخ إيران تطرد الأمريكان صواريخ إيران السعودية وزارة الخارجية الأمريكية السفارة الأمريكية في السعودية طائرة إيرانية مسيرة

