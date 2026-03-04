صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أنها سمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بإخلاء السعودية إذا رغبوا في ذلك، وذلك بسبب الحرب.

وقد تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم من إيران في سياق الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.

ونقلت واشنطن بوست عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.