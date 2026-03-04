قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات يزور محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بشهر رمضان وتجديد الثقة
شمس يونس

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ محافظة الأقصر، وفدًا من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بنات بمدينة الأقصر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى جانب تهنئته بتجديد الثقة واستمراره محافظًا للأقصر.

وضم الوفد الراهبة الأخت إيفا صبحي مديرة المدرسة، وعددًا من الطالبات، حيث أعربن عن خالص تمنياتهن للمحافظ بدوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله وخدمة أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، قدمت طالبات المدرسة عددًا من الفقرات الفنية المتنوعة احتفالًا بشهر رمضان الكريم، والتي عكست روح المحبة والتسامح وقيم التآخي بين أبناء الوطن، وسط أجواء سادها الود والتقدير المتبادل.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الزيارة الطيبة، مشيدًا بالدور التعليمي والتربوي الذي تقوم به المدرسة في غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس الطالبات، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس روح الوحدة الوطنية التي يتميز بها أبناء الأقصر، ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

