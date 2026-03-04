قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط يبحث مع ”الإيفاد” توسيع برامج الشراكة وتعزيز الأمن الغذائي

آية الجارحي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، لبحث توسيع نطاق التعاون في مشروعات الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم ريادة الأعمال الزراعية.

ورحّب الدكتور رستم بالوفد، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة مع «الإيفاد» وحرص الحكومة على تطويرها بما يتسق مع أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإطارها الأوسع للتنمية المستدامة.

 وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور محوري في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بدعم الفلاحين وصغار المنتجين في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأكد الوزير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الامن الغذائي، مع تعزيز آليات تقييم الأثر لضمان تحقيق نتائج تنموية ملموسة؛ مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والخارجية والتعاون الدولي والشركاء الدوليين لتعظيم العائد من البرامج المشتركة.

وتناول الجانبان الدور المركزي لملف الأمن الغذائي، باعتباره أحد التكليفات الرئاسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، من خلال تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الزراعية وربط التمويل بالأولويات التنموية.

كما ناقشا التوسع في البرامج الداعمة لصغار المزارعين، وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية لتمكين المنتجين الشباب ورفع قدرتهم التنافسية، فضلًا عن آليات رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد التنموي لتحقيق نتائج أكثر استدامة.

وأشار الدكتور رستم إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تظل محورًا رئيسيًا في خطط الحكومة لتطوير الريف ودعم صغار المزارعين، موضحًا أن الرؤية الجديدة للوزارة تستهدف الانتقال بالمواطن في قرى «حياة كريمة» من الدعم إلى التمكين الاقتصادي والمشاركة الإنتاجية من خلال التركيز علي برامج التشغيل وربط صغار المزارعين بسلسلة القيمة للتصنيع الغذائي.

من جانبه، أكد نوفل تلاحيق، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيدًا بالتقدم المحقق في المشروعات المشتركة الموجهة لدعم صغار المزارعين وبناء مجمعات انتاجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح أن مصر تُعد شريكًا محوريًا لـ"الإيفاد" في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار التعاون وتطوير المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

