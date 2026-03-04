الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن استهداف أكثر من 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز، في وقت قالت فيه السلطات الإيرانية إنها قررت تأجيل مراسم الوداع الشعبي للقائد علي خامنئي.

كما أفاد الحرس الثوري الإيراني بتدمير طاةرتين مسيرتين من طراز "هيرمس" و طراز "MQ9 في سماء أصفهان.

وشنت 25 طائرة مسيرة من طراز هيرمس و4 طائرات مسيرة من طراز MQ9 هجمات، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدميرها منذ بداية الحرب.

يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع صوت انفجار في تبريز.

كما يأتي ذلك فيما قالت مصادر عبرية إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أمامه أسبوعين على الأقل من الضربات في إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة.