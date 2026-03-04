مصير نجل خامنئي.. مصادر تكشف موقعه وقت الغارات على القيادات الإيرانية

أفاد مصدران إيرانيان لوكالة رويترز اليوم "الأربعاء" أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل، نجا من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران وأودت بحياة والده علي خامنئي.

وأضاف المصدران أن النظام الإيراني ينظر إلى مجتبى كخليفة محتمل لوالده.

ويُعدّ مجتبى، رجل دين متوسط ​​الرتبة ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في المؤسسة الدينية الإيرانية، ولطالما اعتُبر أحد أبرز المرشحين لخلافة والده.

وقال أحد المصادر: "إنه (مجتبى) على قيد الحياة... لم يكن في طهران وقت اغتيال المرشد الأعلى".

وقُتل والده يوم السبت الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على أهداف في أنحاء إيران، ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات عسكرية ونافذة أخرى.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نبأ وفاة خامنئي فجر الأحد. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأنه تم العثور على جثة المرشد الإيراني، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعاونت بشكل وثيق مع إسرائيل لاستهداف الرجل الذي قاد إيران منذ عام 1989.