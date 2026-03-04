تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي

نفذ الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تنفيذ مجموعة من الحقول الإرشادية لمحصول البطاطس لدى صغار المزارعين بمحافظة المنيا، بهدف تقييم إنتاجية وجودة أصناف جديدة من البطاطس، وقياس قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن إنتاج محاصيل وفيرة مطابقة للاشتراطات الفنية للأسواق العالمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة الإنتاج، ودعم صغار المزارعين، وجهود الاتحاد نحو رفع كفاءة العمليات الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.

وفي سياق المتابعة الميدانية لنتائج هذه الحقول، تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عدد من هذه الحقول المنزرعة بمنطقة "البرجاية" بمحافظة المنيا، للوقوف على الحالة العامة للمحصول ومتابعة مؤشرات الصحة النباتية في المراحل المختلفة من عمر النبات، وتقييم الأداء الحقلي للأصناف المزروعة من حيث قوة النمو الخضري، وانتظام العقد، وجودة الدرنات، ومدى تحملها للظروف البيئية السائدة.



وشارك في الجولة المهندس يحيى عبد الغفار حمد، مدير عام الاتحاد، والمهندس محمد نبيل، مدير الإنتاج بشركة HZPC الهولندية الرائدة، _والتي يعد الاتحاد هو الوكيل الحصري لها_، لتقييم قوة النمو الخضري وانتظام العقد وجودة الدرنات في مختلف مراحل عمر النبات، بحضور المهندس محمد العويسي، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، المهندسة منى القصير، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، الدكتور يوسف خميس، المشرف على مكتب رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فضلا عن ممثلي الإدارة المركزية للبساتين.

ولاقت الزيارة ردود فعل إيجابية واسعة من صغار المزارعين الذين استفادوا من الحقول الإرشادية، حيث أشادوا بجودة الأصناف المختارة وارتفاع معدلات إنتاجيتها مقارنة بالأصناف التقليدية، لافتين إلى أن الدعم الفني المتواصل من الاتحاد يرسخ الثقة المتبادلة الممتدة لسنوات، ويفتح آفاقاً تسويقية وتصديرية جديدة أمام إنتاجهم.

ومن جهته شدد الدكتور علاء عزوز رئيس الاتحاد، على أن تنفيذ هذه الحقول الإرشادية هو جزء أصيل من رسالة الاتحاد تجاه أعضائه وصغار المزارعين، ومزارعي الحاصلات البستانية في كافة أنحاء الجمهورية، مشددا على حرص الاتحاد على تبني أحدث الأصناف العالمية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية البطاطس المصرية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الزراعي الوطني، ودعم صمود صغار المزارعين في مواجهة التحديات البيئية.