رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

يشهد اهتمام كبير من المواطنين حيال أسعار البنزين والسولار، خاصةً بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

شهدت محطات الوقود اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار الوقود، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة ومنع تذبذب الأسعار بالنسبة للمواطنين.







ويأتي هذا التثبيت وفق سياسة حكومية تستهدف تحقيق توازن بين الأسعار والمتغيرات العالمية.

أسعار البنزين اليوم

جاءت الأسعار الرسمية للوقود اليوم ، كما يلي وفق آخر تحديث معتمد:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار الحالية في سوق المحروقات، مع التزام الدولة بتثبيتها لمدة عام كامل رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتحرص الحكومة على تثبيت الأسعار بهدف عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الغاز والنفط.



أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل وفق البيان الرسمي لوزارة البترول على النحو التالي:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لضمان حصول كل الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، فقد أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، وإنما خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط



في سياق متصل قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود.

وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز) خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا إلى أن مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب التكليف للحكومة بتشكيلها المُعدل والتي تمثل الركيزة الأساسية لأولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في يوليو 2024 والمتمثلة في "الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"التنمية الاقتصادية"، و"الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي"، و"المجتمع وبناء الإنسان"، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها.



