قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار البنزين
أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

يشهد اهتمام كبير من المواطنين حيال أسعار البنزين والسولار، خاصةً بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

 شهدت محطات الوقود اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار الوقود، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة ومنع تذبذب الأسعار بالنسبة للمواطنين. 
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر


 

ويأتي هذا التثبيت وفق سياسة حكومية تستهدف تحقيق توازن بين الأسعار والمتغيرات العالمية.

أسعار البنزين اليوم 

جاءت الأسعار الرسمية للوقود اليوم ، كما يلي وفق آخر تحديث معتمد:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار الحالية في سوق المحروقات، مع التزام الدولة بتثبيتها لمدة عام كامل رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتحرص الحكومة على تثبيت الأسعار بهدف عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الغاز والنفط.
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل وفق البيان الرسمي لوزارة البترول على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لضمان حصول كل الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، فقد أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
  • غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، وإنما خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط

في سياق متصل قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود.

وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز) خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا إلى أن مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب التكليف للحكومة بتشكيلها المُعدل والتي تمثل الركيزة الأساسية لأولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في يوليو 2024 والمتمثلة في "الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"التنمية الاقتصادية"، و"الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي"، و"المجتمع وبناء الإنسان"، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها.


 

أسعار البنزين أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين اليوم سعر لتر بنزين 95 سعر لتر بنزين 92 سعر لتر بنزين 80 سعر لتر السولار أسعار الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

جانب من الاعمال

أكتوبر الجديدة" يُكثف أعمال صيانة المحاور وتنسيق الموقع العام لخدمة المناطق الاستثمارية والسكنية بالمدينة

مشغولات ذهبية

هبوط حاد .. انخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد