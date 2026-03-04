أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم
رئيس وزراء إسبانيا: نرفض الحرب ونتضامن مع الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية
محافظ المنيا: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض «أهلاً رمضان» وتشديد الرقابة على الأسواق
مع اقتراب موعد عيد الفطر 2026.. حكاية كعك العيد من التراث إلى المائدة
معلومات الوزراء: اتساع المواجهات بالمنطقة يعمّق تقلبات الأسواق ويدعم الدولار
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

في كل بيت مصري كانت هناك أطباق ثابتة لا تغيب عن سفرة رمضان، أكلات ارتبطت برائحة البيوت القديمة، ولمّة العائلة، وصوت المسلسلات بعد الإفطار. لكن مع دخول عام 2026، بدأ كثيرون يلاحظون اختفاء هذه الأطباق تدريجيًا، لتحل محلها وصفات أسرع وأخف وأحيانًا أغلى ثمنًا.

فماذا حدث لأكلات زمان؟ وهل تغيرت أذواقنا فعلًا أم أن الظروف الاقتصادية ونمط الحياة هما السبب؟

وقالت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن التغير في سفرة رمضان لا يتعلق بالطعام فقط، بل يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية واضحة داخل الأسرة المصرية.

وأوضحت، اختفاء بعض الأكلات لا يعني أنها لم تعد لذيذة، لكن أسلوب حياتنا أصبح أسرع، والمرأة العاملة لم يعد لديها الوقت الكافي لتحضير وصفات تحتاج ساعات طويلة.

الكشك من طبق أساسي إلى ذكرى

كان الكشك من الأطباق الأساسية في بعض المحافظات، خاصة في الريف والصعيد. طبق غني ومشبع ويحتاج تحضيرًا مسبقًا وتجفيفًا، ثم طهيًا طويلًا.

لكن في 2026، لم يعد هذا الطبق حاضرًا كما كان.
السبب، حسب هبة محمد، هو أن تحضيره يحتاج وقتًا وجهدًا، في وقت أصبحت فيه الأسر تميل للحلول السريعة أو الجاهزة.

البليلة الحادقة

رغم أنها أكلة اقتصادية ومغذية، فإن البليلة الحادقة تراجعت لصالح أطباق الأرز والمكرونة.
وتشير خبيرة الاقتصاد المنزلي إلى أن الأجيال الجديدة لم تعد تفضل هذا النوع من الأطعمة التقليدية، ويميلون أكثر للأكلات التي يشاهدونها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرقاق باللبن

طبق بسيط كان يُحضّر في بعض البيوت كبديل اقتصادي للحوم. لكنه اختفى تقريبًا، ربما لأن الرقاق أصبح مرتبطًا أكثر باللحمة المفرومة في المناسبات، ولم يعد يُنظر إليه كطبق مستقل.

الفتة البسيطة بدون لحوم فاخرة

فتة

الفتة كانت في الماضي طبقًا يوميًا بسيطًا، يُحضّر بلحم مسلوق عادي.
اليوم تحولت الفتة إلى طبق مناسبات يُعد بلحوم مكلفة، مما جعل البعض يتجنب تحضيرها يوميًا.

وتعلق هبة محمد: تغير مستوى التوقعات جعل بعض الأكلات تبدو أقل جاذبية إذا لم تُقدم بشكل فاخر، وهذا أثر على وجودها في السفرة اليومية.

المهلبية البلدية

رغم سهولتها وقلة تكلفتها، استبدلتها الأسر بأنواع حلوى أكثر تنوعًا مثل التشيز كيك والكنافة الحديثة بنكهات متعددة.
وتضيف خبيرة الاقتصاد المنزلي أن المنافسة مع الحلويات التريند أثرت على مكانة الحلويات التقليدية.

لماذا اختفت أكلات زمان؟

بحسب هبة محمد، هناك عدة أسباب رئيسية:

  • تغير نمط الحياة وزيادة خروج المرأة للعمل
  • انتشار الأطعمة الجاهزة
  • تأثير السوشيال ميديا في تشكيل الذوق العام
  • ارتفاع أسعار بعض المكونات
  • ميل الأجيال الجديدة للتجديد والتجربة

وتؤكد أن بعض هذه الأكلات قد تعود بقوة إذا تم تقديمها بشكل عصري يناسب الذوق الحالي.

هل يمكن إعادة إحياء أكلات زمان؟

تعتقد خبيرة الاقتصاد المنزلي أن الحل يكمن في تطوير الوصفة دون فقدان هويتها، مثل:

  • تقديم الكشك في أكواب صغيرة كطبق جانبي
  • إعداد المهلبية بنكهات جديدة
  • إعادة تقديم البليلة بشكل مبتكر

وتختم حديثها قائلة:سفرة رمضان ليست مجرد طعام، بل ذاكرة وهوية. وإذا اختفت بعض الأكلات، فالمسؤولية علينا في إعادة تقديمها للأجيال الجديدة.

بالصور

