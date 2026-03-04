عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.745 مليار دولار في فبراير مقارنة بـ 52.594 مليار دولار في يناير .

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وذلك بعد ارتفاعه أمس وكسره لحاجز ال 50 جنيهاً في بعض البنوك.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه كالتالي:

في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 49.81للشراء و 49,95 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.



